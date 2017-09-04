父疑恍神撞車 鄰座兒子不治

2017-09-04

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕桃園市簡姓男子開車載16歲兒子開心地前往台中參加寵物外拍活動，昨凌晨1點20分返家途中，行經國道3號北上90.5公里處，疑精神不濟，整輛車失控衝進竹林交流道匝道邊坡樹林間，右車體嚴重毀壞，兒子卡在車內，父親則爬出路邊求救，警消獲報趕抵搶救，可惜兒子脫困時已無生命跡象，送醫後回天乏術。

國道警察竹林分隊調查，40歲簡男昨凌晨駕駛紅色自小客車，載兒子準備返回桃園市大溪住處，行經國道3號北上竹林交流道附近，疑似疲勞恍神，整輛車失控直接摔進匝道邊坡約5、6米深的樹林間。由於車子衝撞樹木的力道猛烈，車身右半側嚴重凹陷毀損，坐在副駕駛座的兒子受困車內。

掉進國道邊坡 酒測值零

警方說，簡男忍痛自行爬出車子後，揮手向路人求救，國道警察接獲用路人報案後，立刻派遣線上巡邏趕赴現場，簡男一臉焦急地說兒子還在車內。到場支援的新竹縣消防人員先將簡男送醫，再以破壞器材，和拖吊車合力協助簡男兒子脫困，但兒子被救出時已無呼吸、心跳，經送醫搶救，仍因胸腔和腹部重創大量出血，在凌晨3點多宣告不治。

警方調查，簡男酒測值為零，就醫檢查發現肝臟出血、右腳受傷；他向警方說，自己可能過度疲勞，才會失控發生憾事。簡妻接獲噩耗哀痛不已，她告訴警方，大兒子就讀高一，平時飼養寵物蜥蜴，先生一早7點就開車載兒子帶著蜥蜴出門，前往台中東勢參加寵物外拍活動，沒想到竟發生意外，令她無法接受。