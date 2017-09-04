陪她墮胎3次 警甩人妻被記過判刑

2017-09-04

〔記者張瑞楨／台中報導〕原任職國道警察局第3中隊中興分隊的林姓警官，與有夫之婦葉女婚外情，4年內陪葉女墮胎3次，後來想甩掉對方，未料葉女以死相逼、到處投訴，還向他太太與雙親嗆聲，林姓警官被記過調職、家庭失和，葉女丈夫告他通姦罪判刑9月，對方進一步索賠180萬元，林員辯稱沒上床，但向法官坦言「對於不當感情交往之舉非常懊悔，每日均深感良心不安，盼能早日脫離葉女糾纏」，法官不相信2人沒性關係，判林員應賠償30萬元。

判決書指出，葉女與丈夫結婚20年，林員也已婚，葉女的先生指控，林員開罰單時認識葉女，進而追求而通姦，次數可能有上百次，林員並3度陪葉女墮胎，葉女的丈夫強調，他早已結紮，妻子不可能懷孕。

人夫告通姦 警判9月、賠30萬

判決書顯示，2014年底，林員想與葉女「斷絕關係」，葉女展開報復，不但向丈夫坦承婚外情，還提出她與林員到汽車旅館的折價券、內褲與毛髮一包，及2人用手機自拍照，證明2人有染；刑事部分，林員坦承姦情，台中地院認定林員與葉女至少性交4次，其中3次導致葉女懷孕，依通姦罪判林員各3月徒刑，合併執行徒刑9月，可易科罰金27萬元；行政處分部分，林員2015年被記1大過調離職務，並列為「輔導對象」監管中。

林員答辯說，他不是開罰單時認識追求葉女，是20多年前葉女尚未結婚時，雙方就已認識，近幾年葉女常向他吐苦水，抱怨丈夫嗜賭且常不回家，他與葉女雖逐漸萌生情感，但並未發生性關係，不料，他向葉女提出「保持距離」的要求，葉女卻以死相逼，他心生畏懼，才會陪葉女去墮胎。

警辯陪看婦科 法官認違反常情

林員強調，2014年底向葉女提出「斷絕關係」，葉女心生怨懟而報復，與丈夫到處投訴，還向他的雙親與太太嗆聲，導致他精神瀕臨崩潰；至於刑事庭坦承通姦，林員翻供說，他想息事寧人而承認，實際上2人並未發生性關係，葉女交往複雜，不能以葉女懷孕，就認定他是胎兒的爸爸。

台中地院認為，林員在刑事庭坦承姦情，民事庭卻翻供，翻供之詞難以採信，陪女人去墮胎是相當私密的行為，林員陪葉女墮胎，已逾越社會一般善良風俗與異性友人合理往來。