3煞包車 砍竹聯前堂主

2017-09-04

〔記者鄭景議／台北報導〕竹聯幫前孝堂堂主吳敬臣疑似債務糾紛，前晚9時10分在自家汽機車租賃公司前燒金紙時，突然有3名男子從計程車衝出，持刀將他砍傷，歹徒隨後搭同一輛計程車揚長而去。

據指出，吳敬臣的債務關係複雜，除經營汽機車租賃公司外，疑似也從事放款業務，警方持續釐清動機，並已鎖定嫌犯身分。

吳敬臣在酒泉街上開了一家汽機車租賃公司，也兼營汽機車買賣。警方調查，3名行凶男子前晚搭計程車由重慶北路三段轉至酒泉街，下車後見吳敬臣正在店門口燒金紙，衝上前持刀就砍，吳手臂先被砍一刀，轉身逃命時，肩部與背部又分別各中一刀，他不支倒地，臀部再被砍二刀，3名男子隨後走到對街，搭乘同一輛計程車揚長而去。吳敬臣已脫險，仍在加護病房觀察。

據了解，吳敬臣與同為孝堂前堂主的54歲張良旭有債務糾紛，張在103年欠吳30萬元遲遲未還，吳在今年3月向法院聲請一張30萬元的債權憑證，讓張大為火光，7月向吳放話「要修理他」。

司機目睹案發經過，卻仍載3名男子離去，警一度懷疑司機是共犯，不過，司機到案表示，3名男子以3000元包他的車，事先並沒有跟他說要做什麼，只說要包車一個晚上，案發時雖然見到3男行凶，但3男手中持刀，他不敢逃跑，將3男載到基隆後離去。