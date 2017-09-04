毛毛der ／凶嫌到案 遇害瓦斯工的車「哮」整晚

2017-09-04

〔記者王涵平／台南報導〕台南市體重上百公斤的余姓瓦斯工，發現郭姓女友開他的車載舊愛顏男，余男和顏男在臉書互嗆，上月余男的車被攔，遭情敵顏男揪眾圍毆致死，警方追緝主嫌顏男到案當天，停在白河分局的余男愛車防盜器突然「叫」一整晚，有人說是不是死者要申冤，「農曆7月發生這種事，令人毛毛的…」。

31歲余男追求在安養中心擔任護理師的郭女，發現郭女開他的車載顏姓前男友，余男與顏嫌透過臉書互嗆，顏嫌糾眾計畫教訓余男，8月16日晚間10時30分，顏嫌手下2名少年在嘉義縣水上鄉某飲料店前，發現余男開車載郭女，飛車追至白河內角里將余男座車攔下，以木棍將余男毆打成傷，再帶至嘉義縣水上鄉一處墓園附近毆打，最後將人載至醫院丟包，余男傷重不治。

余男死後，僅2少年投案，家屬質疑余男體重上百公斤，2名少年怎可能扛得動，懷疑還有同夥涉案，警方追查發現，顏嫌犯案當日在嘉義某墓園附近揪眾埋伏，將余男的車拖回白河分局。

顏姓主嫌8月31日被警方傳喚到案，被依傷害致死罪嫌送辦，9月1日獲3萬元交保。顏嫌警訊中僅坦承與江姓少年謀劃，郭姓前女友在場，但未參與行凶過程，由江姓少年等6人負責行凶，郭女被列為關係人。

種種巧合 員警︰好玄

有員警指出，余男的車在顏姓主嫌未到案前，每天平均早晚會鳴叫各一次，相當規律，但主嫌到案後鳴叫次數變多，特別是顏到案當天突然「叫」了一整晚。員警還透露，有員警好奇，拿手機要錄影時聲音卻突然停止，後來主嫌到案，員警對種種巧合直呼「好玄」。

郭女雖被列為關係人，但8月28日，余男的陳姓女友人在余男臉書留言，指余男追求的郭女「講的都人情義理，做的都傷天害理」…完全指責死者自己傻、一廂情願、糾纏等，但「糾纏可以纏七年？死者名下的車子給妳開還說糾纏…妳可以長達被騷擾七年？真是厚顏無恥啊！」郭女的臉書於案發後關閉，但被網友肉搜，有人發現曾一度開啟，但與余男相關的留言都刪除，有人還發現郭女疑似以另個帳戶開臉書，但相關的臉書目前也都關閉。

汽車修護資深技師阿文表示，防盜器無故鳴叫，可分為車門或引擎蓋與防盜器線路接觸不良，或防盜器較敏感，如果車子有撞擊過，有可能造成車門或引擎蓋無法關緊，與防盜器線路連動短路，造成鳴叫。