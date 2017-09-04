夜店吸金術／辣妹養眼 生蠔吃到飽

2017-09-04

〔記者王冠仁／台北報導〕震耳音樂、迷炫燈光、養眼辣妹、再加上令人「飄飄然」的各式調酒與酒精飲料，夜店總是令許多人流連忘返。近幾年夜店如雨後春筍般竄出，各家夜店為了搶生意、拚生存，有些以價錢區隔客層，主打高檔商務客或年輕喝到飽，也經常舉辦各式活動，使出渾身解數要吸引顧客上門。

常跑夜店的玩家「小潘」說，北市各夜店其實都有不同客群，像是有幾家主要客層是年輕人、大學生，店家看準此族群經濟能力未成熟，因此常以調酒暢飲、女生幾點前入場免費等方式來吸引顧客；有些店家專攻上班族、商務客，改走酒品單點、注重裝潢與音樂的高檔風格。

此外，店家熟知若有眾多女客上門會吸引更多男客，因此在價格上女客通常會比男客便宜，在眾所周知的禮拜三「淑女之夜」，女客經常能免費入場、喝酒。店家也會搭配節慶時事來舉辦各式派對，像軍人節可能舉辦三軍變裝趴、萬聖節舉辦群魔亂舞趴等，還有搭配季節舉辦的比基尼趴、白色趴等，或邀請知名DJ、歌手、樂團表演來吸引客人上門。

「小潘」還說，最令他印象深刻的，就是前陣子有國際新聞指出丹麥生蠔氾濫，不少中國客專程搭機去丹麥吃生蠔，生蠔因常與男生壯陽等印象連結，因此居然有夜店舉辦「生蠔之夜」，讓客人生蠔吃到飽。