富豪撒200萬任人撿 夜店︰是玩具鈔

2017-09-04

〔記者姚岳宏、劉慶侯、鄭景議／台北報導〕台北市信義區新開的夜店PONG TAIPEI，傳出前天週末夜「有不明香港富商現場撒錢，200萬元現鈔滿天飛」，並有民眾瘋狂搶錢，該夜店店長還在臉書PO文「今天度過我夜店史上最狂的一夜」、「聽說明天（指星期日凌晨）還有」，消息在網路上瘋傳，引發熱議，不過，該夜店楊姓公關昨趕緊澄清，「撒的全是玩具鈔啦！」店家一再否認「有找人撒錢」，究竟是何人所為，目前不得而知。

據了解，PONG GAME是由香港引入台灣，7月才進駐台北市信義區ATT 4 FUN的10樓，該店標榜以PONG CONNECT電子感應BEER PONG桌，在乒乓球和杯內設置感應晶片，能感應入球自動計分，輸的喝酒或付酒錢。

店長PO︰最狂的一夜

前天凌晨網路盛傳，信義區夜店PONG TAIPEI週末凌晨傳出，有不明香港富商在派對現場豪興大發，將白花花的千元新台幣大鈔，如天女散花般四撒，丟出200萬元小費供與會男女撿拾。

據自稱現場目擊者的網友指稱，有人一口氣就撿了7萬元，甚至說有看到專在夜店釣凱子的美女，只喝了對方賞的一杯香檳，就獲得對方給的一疊10萬元紅包。

PONG TAIPEI蔡姓店長也在臉書PO文：「今天度過我夜店史上最狂的一夜，近200萬元現金滿天飛，聽說明天好像還有，傻眼貓咪，魔鏡夢遊喔！」不過，他見事情越演越烈，昨已撤下該文。

真有客人給10萬小費

事後店家一再否認「有找人撒錢」，究竟是何人所為，目前不得而知，該店楊姓公關表示，這件事情太過炒作，該男子灑的都是玩具鈔，已全掃進垃圾桶，不過確實有客人給10萬元小費，依規定要放進小費箱，但整疊10萬元現金無法塞進箱子，所以直接交由店長，月底會統一均分給工作人員。

PONG TAIPEI剛開幕時，吸引許多男女嚐鮮，但不過才1個多月已稍退燒，是否因此才以此噱頭攬客？網友議論紛紛，其他夜店業者指出，該店剛開幕不久，主推的又是台灣人不熟悉的PONG GAME，生意一直拉不起來，可能才想以網路噱頭來吸引年輕族群的目光。

PONG TAIPEI位於ATT 4 FUN，該棟大樓1樓外，是3年前刑警薛貞國遭殺害處，但事過境遷，每晚仍有大批民眾前往該處消費。