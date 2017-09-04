KTV慶生變鬥毆 皮帶刀刺傷3警民

2017-09-04

〔記者姚岳宏／台北報導〕一群年輕男女昨凌晨在台北市松隆路好樂迪KTV為女性友人慶生，酒後卻為付帳問題起爭執，演變成全武行，雙方在店外大打出手，其中19歲陳姓男子竟持皮帶刀刺傷袁姓、趙姓兩名男子，警方啟動快打部隊到場制止，混亂中葉姓警員也掛彩，總共3人送醫救治，所幸均無大礙，警方將現場動手6人分別依殺人未遂、妨害公務及傷害等罪嫌送辦。

警方調查，該群年輕男女自前晚8時就開包廂為女性友人慶祝18歲生日，唱到昨天凌晨3時左右，女壽星先行離去，剩下眾人卻為了付帳問題，在包廂內起口角，19歲林姓男子一方不爽先離去，沒想到又折返，並與19歲趙姓男子等人在KTV門口大打出手。

信義分局五分埔派出所凌晨3時許獲報，松隆路好樂迪KTV內有人吵架，員警到場直奔地下室包廂，未發現有人滋事，沒想到店家卻急忙跑過來說「樓上有人在打架！」

雙方鬥毆當時，19歲陳男見友人19歲高姓、20歲留姓、20歲趙姓男子，與對方19歲林姓、20歲黃姓男子互毆，竟拿出隨身攜帶的皮帶刀加入戰局，混亂中，對方勸架的22歲袁姓男子右後腰遭刺傷，自己這方的趙姓友人腹部則有3公分穿刺傷，上前制止鬥毆的36歲葉姓警員右手臂也遭劃傷。

陳男向警方承認自己不小心刺傷袁男，但不記得有劃傷趙男及蔡警，皮帶刀只是用來防身的。