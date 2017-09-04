金爐被少年丟殺蟲劑 香客炸傷

2017-09-04

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區洪福宮上個月15日驚傳香客在燒金紙時，金爐突然爆炸，41歲張姓男子閃避不及慘遭火吻，造成雙手、胸部、臉部有36%的燒燙傷、吸入性嗆傷，消防人員事後在金爐內找到1罐被燒得焦黑的殺蟲劑，警方追查原來是一名14歲少年調皮，將殺蟲劑丟進金爐內，才會引發爆炸。

據了解，家住淡水的14歲少年因母親早逝，由父親一人養育，父親平時會載著他到林口發電廠附近擺攤賣烤香腸，工作期間，少年會四處閒晃消磨時間，根據洪福宮廟方人員表示，少年經常跑到宮廟附近玩耍，平時不吵不鬧。

警方調查，上個月18日下午，這名罹患中度智能障礙的少年來到洪福宮周遭玩耍時，將撿來的瓶罐丟進金爐內，其中還包含殺蟲劑；直到當晚10時許，張姓香客燒金紙時，因天色昏暗，未注意金爐內有異物，殺蟲劑因高溫突然引爆。

目擊友人向警方表示，當時焚燒到一半，突然聽見「砰」的一聲巨響，金爐竄出火舌，張男因距離金爐最近，慘遭火吻，消防隊員趕抵，發現張男全身有多處燒燙傷、吸入性嗆聲，緊急送往醫院治療，在加護病房住了1個多星期才出院。

少年闖禍 傷者無意興訟

警消事後發現意外起因竟是殺蟲劑焚燒後爆炸，轄區派出所調閱監視器發現涉案少年，日前在父親的陪同下，將其約談到案，少年供稱因為好奇才會將瓶瓶罐罐丟進金爐內，不知會引發爆炸，其父也頻頻道歉，但警方訊後仍依公共危險罪嫌將少年函送法辦。

洪福宮主任委員周坤城表示，宮廟為全天候開放，服務人員在下午5點下班，但香客仍可自由參拜，孰料竟發生香客遭炸傷的意外，在案發後第一時間也趕往探視張姓香客。

據了解，起初張姓香客委託家屬提出過失傷害告訴，但事後得知少年家庭狀況，有意打消提出過失傷害告訴的念頭，廟方也從中協助雙方談和解，但少年父親至今仍未出面。