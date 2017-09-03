幫員工帶女兒 變態老闆樂在虐童

2017-09-03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕在桃園市經營兩家食品店的王姓老闆，今年初雇用獨自照顧5歲女兒的林姓單親媽，他藉口幫忙管教將女童帶在身邊，竟涉嫌將女童頭髮剃光、逼她下跪磕頭100次，並強壓女童頭部撞地導致女童雙眼瘀青；女童稱，王男還用「硬硬的東西弄我尿尿的地方」，全案正由檢警深入追查。

鄰居說，女童剛搬到當地時活潑開朗，常到鄰近店家玩耍，後來發現女童身上偶爾有傷，身體發出沒洗澡的臭味等情，5月間又發現她的頭髮被剃光，8月28日王男帶女童到其中一家店裡補貨時，又看到女童雙眼瘀青，追問女童才得知她疑遭虐待。

警方獲報，通報社會局緊急安置女童，並調查發覺，王男涉以女童不聽話要管教為由，剃光她的頭髮，又以女童不聽母親的話，罰她下跪磕頭，過程中女童磕頭不足100次，遭王男壓頭碰地，導致臉部、雙眼瘀青成了「熊貓眼」。

女童指稱，王男還規定她要脫光衣服由王幫她洗澡，睡覺時要抱著王，甚至用「硬硬的東西弄我尿尿的地方」。王男承認剃光女童頭髮，否認性侵，強調尊重並配合司法調查。

女童母親已離職，她告訴警方，自己先前在王男的其中一家店工作，因女兒不太聽話，同意女兒跟著在另一家店工作的王男，由王管教，自己不常在女兒身邊；王男要剃女兒頭髮前有告知，她以為是開玩笑，等到頭髮真的被剃掉，已來不及阻止，至於其他虐待或性侵等指控，她從未目睹，希望司法釐清真相。虐童事件傳出後，王男遭網友肉搜，還傳出有人要去砸店，將房屋租給王男的房東趕緊掛上食品店「已停止營業」的看板。