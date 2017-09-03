快速路遭追撞 烘焙孝子墜6米慘死

2017-09-03

〔記者黃文瑜、王捷／台南報導〕烘焙師傅鄭瑞宏昨開車行經台86線快速道路西往東15.4公里處，遭楊姓駕駛從後方追撞，鄭連人帶車翻落6公尺深的側邊平面道路，車輛180度翻覆墜地，鄭男頭顱破裂當場身亡，楊男與同車徐姓女同事輕傷，鄭母趕到現場痛哭失聲「這麼孝順的小兒子，怎麼放我一個人走了…」令人鼻酸。

工作再晚也堅持回家陪母

鄭男（39歲）的友人說，4、5年前鄭家長輩相繼離世，鄭男以家為重，再晚都堅持回家過夜，不讓母親擔心，也因此沒有交女友；烘焙坊老闆難過地說，鄭男每個月薪水都先給家用，只留生活費，今年才剛認識一位女友，兩人已論及婚嫁。

被撞後打轉滑行翻過護欄

歸仁警分局交通組長張世儒說，初查鄭男遭後車追撞，依煞車痕研判，車子被撞後疑似打轉，撞上一旁80公分高護欄，傾斜滑行約50公尺後，車子翻覆墜落6公尺深的側邊平面道路；這是86號快速道路通車後，第一起翻覆墜落的死亡車禍。

家屬罵肇事者未保持距離

42歲楊姓駕駛說，當時鄭男慢慢開在他的前方，他閃大燈警示，鄭男汽車往左偏，他以為鄭要切進內側車道，才會往前直行，未料撞上鄭男車子右後方。徐女哭泣直呼「怎麼撞死人了？」

陪同鄭母的死者胞兄離開派出所前，忍不住質問楊男「你是精神不濟嗎？為什麼不保持安全距離？」鄭男家屬說，鄭放假時常帶著家人四處出遊和吃美食，平時開車很遵守規矩，沒想到會因車速較慢而遭遇死劫。