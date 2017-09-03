為了正妹「照騙」互嗆 2情色大亨被提報治平

2017-09-03

見同業修出美照 直接盜來用

〔記者王捷／台南報導〕應召站透過網路或LINE攬客競爭激烈，台南陳姓雞頭（大陳）深知正妹照最能吸引尋芳客，找專人協助修圖製作「照騙」；同業陳姓雞頭（小陳）「製照」技術不夠精美，竟盜用大陳的美照搶生意，兩人結怨，小陳涉夥眾擄走大陳，還勒索取得20萬元才放人。警方發覺兩人均涉及集團性犯罪，將兩人提報為治平對象列管蒐辦。

這兩名「情色大亨」原本只是單純經營地下色情活動，未料為了照片問題鬧翻，還搞出妨害自由勒贖案。警方追查這起刑事案件時，意外發現被告和被害人都是有規模的應召集團業者，旗下各擁成員、小弟，依此認定雙方均涉集團性犯罪，不僅要追查剷除這兩股情色勢力，還要辦他們組織犯罪。

被嗆不爽 還擄人勒索150萬

警方調查，上月24日，大陳在台南市區的汽車旅館接送小姐時，被兩輛汽車包圍，歹徒下車打破車窗，將大陳拉出痛打，再押上另一輛車載往郊區控制行動，大陳向朋友求援，小陳爆出名號宣稱大陳太招搖，勒贖150萬元才肯放人。

驚動警方 兩個都被蒐辦

大陳友人連夜調了20萬元，小陳拿到後嫌不夠，並嗆「有種報警」！友人報警處理，小陳妥協在當天清晨6時放人，後來發覺遭警方盯上，透過管道把錢還給大陳。

大陳獲釋後向警方透露，被擄與應召站使用的小姐照片「版權」有關，他從網路找來美女照再後製修圖，因圖像製作效果好，竟被小陳直接「撿便宜」，盜用他製作的照片，他多次嗆聲不要再盜用照片，小陳不買帳還引發衝突。

警方鎖定小陳與其3、4名同夥犯案，日前將一夥人逮捕送辦，同時一併追查小陳和大陳集團涉營色情與組織犯行。

據了解，這兩股集團在網路和LINE利用美女照攬客，旗下小姐則是另有其人，與照片中人無關。