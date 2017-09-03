假釋狼GPS監控心上人 戴電子腳鐐喇舌強抱

2017-09-03

假釋到月底 4月又犯案

〔記者張瑞楨／台中報導〕犯下性侵案被判刑9年半的周德權，假釋出獄不到7個月，還戴著電子腳鐐就亟欲追求飲料店正妹小芳（化名），竟偷偷在小芳機車上裝設衛星定位GPS追蹤器，故意製造「偶遇」機會獻殷勤，又在今年4月意圖性侵小芳未遂；小芳發現周男隨時都在掌握自己的行蹤後，氣憤提告。台中地院依強制性交未遂罪將周男判刑3年，另依妨害秘密罪判刑5月。

判決指出，周男2008年持槍及以手銬限制前女友行動，再下藥迷昏後性侵，遭判刑9年6月，2011年1月入獄；2016年9月假釋出獄，須配戴電子腳鐐，晚間活動不得超出住處一定的距離，假釋期間至今年9月25日止。

製造路口偶遇 正妹起疑心

周男出獄後以買賣中古車為業，認識在飲料店工作的小芳，為了製造偶遇機會，偷偷在小芳機車避震器旁裝設GPS，以方便隨時掌握對方行蹤。他雖然腳上戴著電子腳鐐，但出門時會穿寬鬆長褲掩飾，不讓人看到腳鐐。

「幫我生小孩」性侵未遂

今年4月21日晚間，周邀小芳到住處，要求「妳要幫我生個小孩」被拒，惱羞成怒將小芳強壓在床企圖性侵，小芳咬傷周的舌頭，周見無法霸王硬上弓，又擔心把小芳送回家會違反假釋規定的時間與位置才罷手。

機車避震器旁 被裝GPS

小芳當時考慮名節，沒有馬上報警，未料隔月月初騎機車停等紅燈時，周也騎著機車突然出現在她身旁，還拿潤餅要給她吃，小芳驚覺自己的行蹤被掌握，嚇得將車騎到機車行檢查，果然在避震器旁找到GPS，小芳控告周妨害秘密及性侵未遂。

假釋狼 判刑3年5月

周承認性侵未遂，但否認偷裝GPS追蹤器，台中地院不採信其供詞，分依兩罪判刑3年及5月，其中5月部分可易科罰金；可上訴。