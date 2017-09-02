機車頭朝外吃22張紅單 二審大逆轉不罰

2017-09-02

〔記者鮑建信、黃良傑、葛祐豪／高雄報導〕高市李姓一家人在騎樓停放3輛機車，因「車頭朝外、後輪又未與騎樓地標齊」，兩週內遭警方依「高雄市政府整理機車慢車停放秩序實施要點」開出22張罰單，李家提起行政訴訟；高雄高等行政法院認為，道路交通管理處罰條例未授權道路主管機關可另訂補充處罰的規定，認定該實施要點逾越授權範圍，判決交通局敗訴免罰定讞。

高市警方表示，當初取締「車頭朝外」等情況引發爭議後，已於去年5月修改規定，現今只規定機車可沿騎樓地的外緣停放，只要不影響行人通行，車頭不分內外，都不會被認定違規開罰，但汽車仍不得駛入騎樓停車。

據了解，去年3月3日至17日，李家人在左營區先勝路自家騎樓停放3輛機車，因機車「車頭朝外、後輪未與騎樓地標齊」，遭人拍照檢舉，警方依市府訂定的實施要點規定，分別對3車開出18張、3張和1張罰單，每張600元，總計1萬3200元。

李家質疑檢舉者連續拍攝的時間、角度相同，無法確認是否為同一天所拍，加上停放位置未變動，屬同一行為，警方連續開罰違反「一事不二罰」原則；一審橋頭地院認為，李家無法舉證照片有瑕疵或偽造，且法令規定每兩個小時可連續舉發，判李家敗訴。

全案上訴高雄高等行政法院，合議庭認為道路交通管理處罰條由內政部和交通部授權訂立，未授權市區道路或公路主管機關可以另外訂定補充處罰的規定，認定高市交通局另訂定的機車慢車停放秩序實施要點，逾越授權範圍。

高市交通大隊表示，原本實施要點規定的「車頭朝外」、「後輪標齊騎樓地」部分，已於2016年5月16日修訂刪除。