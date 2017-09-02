火車快駛進平交道 休旅車撞17車15傷

2017-09-02

機車被撞上鐵軌 火車煞停未釀禍

〔記者葛祐豪、洪定宏／高雄報導〕詹姓婦人昨早駕駛休旅車，駛至台鐵高雄至鳳山間的正義路平交道時，當時火車即將通過平交道，詹婦的車突然失控，一路追撞等候列車通過的17輛汽機車及腳踏車，其中1輛機車甚至被推撞到鐵軌上，所幸列車即時煞停未釀大禍；車禍造成15人受傷，詹婦聲稱癲癇發作失去意識所致，肇事原因有待警方調查。

鐵路警察調查，昨天清晨7點27分，台鐵高雄至鳳山間的正義路平交道，柵欄已經放下，由於是上班時間，許多汽機車停在平交道前，等候列車通過。45歲詹婦駕駛的休旅車，突從車陣後方失控追撞過來，一路撞擊機車、腳踏車、計程車、小貨車等，其中1輛機車被推撞到鐵軌上，所幸機車騎士即時爬起，附近民眾趕來協助將機車抬離，準備通過平交道的自強號列車也在距離平交道20公尺處煞停，才未釀禍，休旅車肇事後衝過平交道才停下。

這起車禍包括詹婦在內有15人受傷，一名12歲男童的額頭撕裂傷較嚴重，所幸沒有生命危險，餘均為輕微擦傷，分別送長庚醫院、聖功醫院、國軍802醫院及高雄醫學院。

詹婦無酒駕 供稱癲癇發作

詹婦無酒駕，供稱因癲癇發作，失去意識才會追撞，但她未提出證明文件，警方暫將她依公共危險罪移送法辦。

事故影響台鐵6列次班車，上千旅客行程受到影響，上午7點46分雙線恢復正常行車。