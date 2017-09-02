雄檢檢察長被要求辦案 法部反對

2017-09-02

〔記者楊國文／台北報導〕高雄地檢署檢察官會議日前決議，檢察長也須分案偵辦重大刑案，引發熱議。法務部研究多日後正式表態，表示檢察官會議的決議「沒有絕對拘束力」，且檢察署的職務和檢察長職掌，應由法務部來規範，不能由檢察官會議決定。

高雄地檢署上月23日召開的檢察官會議舉行不記名投票，以36票贊成、30票反對，決議通過檢察長周章欽自9月7日起，應偵辦無人犯在押的重大危害治安案件，但免輪分一般偵查案件、免輪值內外勤值班。

理由一：檢察官會議決議不具拘束力

法務部前天發函高檢署、高雄地檢署等機關，以兩大理由反對此事。第一，檢察官會議的決議僅具建議性質，不具絕對拘束力，檢察長可依法官法規定，對檢察官會議的決議附加意見、提出復議或要求再開會議，或由檢察長載明理由變更。

理由二：檢察長的職掌應由法部規範

第二，地檢署處務規程所規定的職務事項和檢察長的職掌，涉及檢察制度和分案制度，應由法務部頒布的法規來規範，不能由地檢署自訂或檢察官會議自行決定。

檢察界持續對於「檢察長也要辦案」一事有所議論，有檢察官表示贊同，認為檢察長也下來辦案，會比較了解地檢署內的業務和資源分配情形；另有主任檢察官說，檢察長平時已實際督導、指揮偵辦重大受矚目案件，還得核閱書類、處理行政事務，不適合再分案偵辦案件。