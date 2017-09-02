臨檢點前停車睡覺 拒酒測罰9萬…判撤銷

2017-09-02

〔記者王駿杰／新竹報導〕台北市警方在市民大道平面路段執行酒測路檢，劉姓駕駛在臨檢點前方不遠處將車停靠路邊，員警研判他規避攔檢，上前敲窗要求酒測，劉男移至後座躺下閉眼，不開窗也不下車，雙方僵持近一小時後，警方開出「拒酒測」9萬元罰單。新竹地院認定，警方是主觀認為對方酒駕和規避酒測，劉男停車前未出現行車異常，警方逕自對停妥的車輛要求酒駕盤查，欠缺客觀合理基礎，判決撤銷罰單。

多數網友挺警方，認為「法規定得很死，遇到這種狀況，警察要多費點心蒐證駕駛的事實來推翻法官論點」、「就是有這種法官，讓那些遊走法律邊緣的傢伙如此猖狂！」也有網友認為「法官沒錯，員警也很盡忠職守，人權亦要兼顧」。

劉男表示，去年10月，他和外國客戶談生意，席間未飲酒，結束後沿市民大道返回新竹住處，途中忽感勞累，將車停在平面路段路邊，在後座平躺休息並戴上耳機，未發現警方設點臨檢，當時停車處距離警方路檢點約200至300公尺。

警二次警告 雙方僵持1小時

警方說，當時近凌晨1點，劉男看到臨檢點就屢踩煞車，立即變換車道，將車停靠路邊，警方多次敲窗示意，希望配合稽查，劉男都不理會，並在駕駛座講手機，之後爬到後座躺下。

劉男對此指稱，他的車隔音效果很好，窗戶貼有黑色隔熱紙，由外往內難以看見車內情況，他因應酬勞累，睡著後未察覺車外有人接近或要求受檢，且警方應先告知拒測的法律效果。

法官認為警方違背職權

警方則出示執勤錄影畫面，強調凌晨1點35分以勸導警告書勸導，10分鐘後第二次警告，劉男都沒反應，只好將警告書夾在前擋風玻璃，同時大聲宣讀拒測法律效果。

法官調閱警方蒐證畫面，證實劉男在臨檢點前自行停車於路邊，但認為警方是主觀認定劉男酒駕而有意規避，劉男停車前未造成交通危害，未出現蛇行、車速異常等客觀事由，並認為警方將不服權威者皆視為可疑酒駕人，違背警察職權行使法。