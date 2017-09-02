40分鐘才發現人上吊 查是否業務過失致死

2017-09-02

〔記者何宗翰／台中報導〕「預防自殺」、「隨時注意人犯」是候詢室值班員警主要工作，值班的江姓警員卻在案發40多分鐘後才發現人犯上吊，警方表示，已將閉路監視器畫面交由檢方釐清責任，江員是否涉及業務過失致死罪嫌，要由檢方認定。

「拘留所設置管理辦法」第11條規定，「服勤員警應穿整齊制服，不得擅離職守或在勤睡覺、假眠，或有其他違反勤務紀律之情事。」第32條也規定，「被拘留人有脫逃、自殺、暴行或其他妨害秩序行為之虞者，得報經該管警察機關主管長官核准使用警銬、警繩、腳鐐戒具或收容於保護室。」

而烏日警分局的候詢室值班注意事項內也明文規定，「隨時注意人犯活動情形，預防人犯脫逃及有自殺情形發生」，顯見「預防自殺」、「隨時注意人犯」是值班員警主要工作，江員疑似在值班時打瞌睡，未發現許嫌上吊的舉動，也沒有使用戒具預防自殺行為，有明顯疏失。

業務過失致死罪是指從事業務之人，因業務上之過失，在沒有殺人故意下，因疏忽、違反保護他人的法律或規則、或粗心大意而引致他人死亡。「過失」的認定為「非故意，但應注意而不注意」，就算江員當時沒打瞌睡，但值班時應注意而未注意，致使許男有機會抽出繫帶、綁上欄杆上吊，恐怕也難撇清其業務過失責任。