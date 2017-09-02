警值勤疑打瞌睡 酒駕男當面上吊亡

2017-09-02

凌晨3點半 用褲頭繫帶尋短

〔記者何宗翰／台中報導〕29歲許姓男騎士酒測值0.33毫克，8月31日晚間被送往台中市警烏日分局候詢室等待移送，當時在候詢室值班的江姓警員，辦公桌就在許男正對面，相距不到一公尺，不料9月1日凌晨3點半，許男抽出褲頭繫帶上吊自殺，送醫不治。離譜的是，江員案發40多分鐘後才發現，警方懷疑江員打瞌睡，但他否認，已將江員以關係人身分送辦，釐清責任。

相距一步 警40分鐘才發現

警方表示，8月31日晚間6點半，烏日分局大肚分駐所於沙田路二段攔檢，查獲許男騎機車酒駕，當晚9點半將許送進烏日分局候詢室等待移送地檢署。入室前，警員先將許男的財物、證件、危險物品等封緘保管；凌晨4點11分，值班的江員發現，許男將褲頭繫帶綁在高約150公分的鐵欄杆上，背對員警以坐姿上吊，江員發現後雖由消防隊員對許男施予CPR並送醫，但急救至5點20分不治，台中地檢署相驗確認是窒息死亡。

警沒喝酒 否認值勤打瞌睡

警方調查，未婚的許男平時在工地工作，有飲酒習慣，過去有兩次酒駕被查獲紀錄，年初酒駕被判刑4月、可易科罰金（尚未執行）；8月31日，許男因逆向騎車遭攔查，除曾向員警求情不要辦他酒駕外，沒有特別情緒上的波動。

警方表示，許男當時穿運動長褲，雖依規定做了檢查，但褲頭繫帶被認定為褲子的一部份，因為「抽出來，褲子就掉了」。江員當天值晚上8點至早上8點的班，辦公桌位置正對許男，許男從抽出繫帶、綁上欄杆到上吊都沒有被制止，江員直到許男上吊40多分鐘後才發現，懷疑他當時打瞌睡。

警方表示，江員過去曾有幾次違紀紀錄，包括值勤前喝酒，但已確認案發當天沒喝酒。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980