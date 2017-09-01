19萬現金擱後車蓋飛了…草屯開到台中才想起

2017-09-01

布袋戲大師返原地沒找到

〔記者陳鳳麗／南投報導〕布袋戲大師沈明正前晚將裝有19萬元現金的牛皮紙袋，放在後行李廂蓋上後開車離去，紙袋掉落在500多公尺外的路口，以至於重回現場時遍尋不著。國中校長王仁穩表示，該車的行李廂蓋是平的，車子前行速度不快時，放在車蓋上的紙袋因摩擦力，不會馬上掉落，而是緩緩後滑，來到交叉路口轉彎時，摩擦力不足以支撐，紙袋才會甩落，因而沒有掉在原處。

紙袋掉到路上後，因值晚間昏暗，男子王秋陽遛狗時沒看見紙袋，反倒愛犬「小白」上前頻聞紙袋，王探身查看發現裡面是現金，隔天將錢送到派出所，沈明正趕來，握著王秋陽的手頻頻道謝。

沈明正前晚8時到草屯鎮郊區的工作室錄音，開車離去時，把要發給員工的19萬100元薪水裝入牛皮紙袋，順手放在汽車後行李廂蓋上，將工作室大門關上後，忘了紙袋的存在，逕自開車離去，開到台中才發現紙袋遺失，返回尋找無果，只好報案協尋。

原來掉500米外被狗發現

王男說，狗狗先發現紙袋，他發覺裡面裝錢及一張寫有人名和金額的紙張，心想失主會回來找，因此把狗牽回家，自己回到原地等候；但等了一個多小時，老婆還騎車載著他在附近繞行，仍等不到失主，見夜已深，才於隔日將錢送往復興派出所，員警查詢得知失主已到草屯派出所報案，聯繫沈明正。

沈明正趕來，握著王秋陽的手不停致謝。他說，把要發給員工的薪水遺失後，認為可能找不到了，很懊惱，想不到遇上善心人。他當場包了一個紅包答謝王秋陽，王婉拒不收，沈明正堅持「請一定要收下」，王推不掉才收下。

沈明正是有名的布袋戲大師，16歲出道，從外台戲演出起家，30年前開始進軍廣播界，多家電台播放他的布袋戲，近年來以電影手法拍攝布袋戲連續劇，在凱亞衛星電視播出，已累積許多忠實戲迷。

沈明正演布袋戲近40年，他說，3年前有一位戲迷不想錯過他的布袋戲，未搭上原要搭乘的飛機，卻因此逃過復興航空澎湖空難的死劫，讓他印象深刻。