偏遠缺警力 民防來協勤

2017-09-01

民防是由內政部負責策劃、協調，會同國防部督導的民間自衛組織，地方縣市政府由警察局設立民防總隊，指揮監督各民防任務隊（院、站）管制運用各防護團，負責執行民防勤務，主要任務以民間防衛、防護、防空、災難預防及搶救為主，視狀況也會協助維護地方治安及支援軍事勤務。

義警為義勇警察的簡稱，是指警察機關在平時需加強地方警力而暫時支援勤務任務的編制，且利用自願協助地方治安、交通的民眾，並實施專業的教育訓練，以輔佐警力的不足。義警主要協助防竊防盜、警戒勤務、警察勤務及戰時支援軍事勤務。

（記者王駿杰）