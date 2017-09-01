裸男砸石踢臉搶警車 警轟9槍擊斃

2017-09-01

逃逸外勞疑偷竊失風

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北警分局鳳岡派出所警員陳崇文，昨查緝27歲越南籍逃逸外勞阮國非時，阮男持石頭襲警並踢傷協勤民防人員，還企圖搶奪警車，陳員在距離5公尺處連開9槍，阮男腹部及左腳至少遭擊中6槍，送醫急救後，仍因失血過多宣告不治。

竹北分局表示，昨上午近10點接獲民眾通報，在竹北市中華路1150巷、鳳山溪旁堤防道路，有一名全身赤裸的男子破壞路邊停放的車輛，疑似正在偷車，鳳岡所警員陳崇文與協勤的李姓民防人員趕赴現場。

協勤民防鼻樑被踢斷

李姓民防說，他與陳員到場時，阮男坐在一輛小貨車駕駛座，當場一位民眾指控機車遭阮男推進河裡，陳員喝令阮男下車，阮男一下車就朝陳員拳打腳踢，他與陳員分別拿出警棍及辣椒水噴霧器制止，3人爆發扭打，他的警棍掉落地上，彎腰撿起時，臉部遭阮男踢中，左眼瘀青、臉部挫傷、鼻樑骨折，鼻血不斷地流。

辣椒水噴臉還是亂跑

警方表示，陳員以辣椒水噴灑阮男臉部，阮男三度跳進一旁水圳清洗，上岸後持路邊和圳渠裡的石子，瘋狂地朝陳員及李員扔擲，最後衝到警車旁，打開車門、坐上駕駛座，企圖搶奪警車。

陳員多次喝令「你趴下，不要動」，但阮男不予理會，陳員考量車鑰匙還插在車上，為防止危害擴大，情急之下朝阮男下半身連開9槍；阮男中槍後仍頑強反抗，還鑽進車底不肯就範，最後傷重昏迷被強制送醫，檢警事後檢視，阮男腹部及左腳有6個彈孔。

至少中6槍 送醫不治

警方初查，阮男原在台南工作，3年前逃逸，案發當時全身赤裸，疑似竊取小貨車及車內財物，還因行竊一輛機車不成，憤而將車推入水中，警方懷疑阮男精神狀況可能有問題。

現年22歲的陳崇文，在警界服勤2年，首次開槍；警方轉述檢察官劉怡君的說法，指阮姓逃逸外勞為竊盜現行犯，尊重員警第一時間判斷。

竹北分局表示，鳳岡所為值宿所，警力僅6人，因警力單薄，每日有規劃協勤民防支援4小時勤務，這次支援鳳岡所受傷的李姓民防人員，編組為豐田派出所協勤民力，平時熱心服務，經常到住家旁的鳳岡所協勤，昨是主動隨警員前往現場處理。