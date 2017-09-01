只有機車駕照 開計程車撞死老婦

2017-09-01

〔記者吳昇儒／基隆報導〕37歲男子黃文忠前天開著計程車行經基隆市七堵區，左轉時不慎將8旬高齡的李姓婦人撞飛，送醫不治。警方調查發現，黃男不但沒有職業駕照，甚至連汽車駕照都沒有，只有機車駕照的他竟開計程車做起生意，結果未注意車前狀況，撞死正要過馬路的李婦。警方認定黃男涉犯業務過失致死罪，將他函送基隆地檢署法辦。

黃男向警方表示，他失業後想開計程車賺錢，近期向車行租來計程車做生意，本來預計這一陣子就要考駕照，不料卻在考照前發生憾事。

沒汽車駕照也沒營業登記證

警方調查，前天上午6時許，黃男開租來的計程車從基隆市七堵區崇孝街左轉明德一路口，不慎撞上要穿越明德一路的李婦，因撞擊力道猛烈，李婦整個人被撞飛，落下時頭部撞到引擎蓋，隨即倒地不起，目擊的熱心民眾報案，將老婦送醫急救，搶救了3個小時仍回天乏術。

黃男稱，當天轉彎時他被車子A柱擋住視線，看到李婦時已經煞車不及，李婦倒在地上時，他趕緊下車查看，一開始看還沒有大礙，不知道後來怎麼會變成這樣？

警方調閱黃的行車紀錄器後發現，依畫面顯示，若黃男有注意車前狀況，不可能沒看見李婦，被A柱擋到的說法，可能是黃男的辯解脫罪之詞。

車行違法租車供營業 開罰

基隆市警交通隊表示，除了會依業務過失致死罪將黃男送辦之外，也會依無照駕駛及無營業登記證分別開罰6000元及1500元；另監理站也會依「公路法」對出租車輛給黃男使用的車行開罰。