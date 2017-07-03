台彩得主捐款 助葬範圍遍全國

2017-07-03

〔記者吳佳蓉／台北報導〕生老病死，人生以「葬」作結，但在社會邊緣，有些貧窮家庭無能力安葬親人，有些往生者即使有親屬也不願為其安葬。台灣唯一全國性「助葬」團體安靈功德會，接受台彩中獎人愛心捐款挹注，幫助逾百位家庭無力安葬及無人願葬往生者，走完人生最後一程。

安靈功德會秘書長陳明賜表示，多年前的一場法會，與一群參加者聊到社會上有往生者，因生前貧窮或與家人疏離，連後事都無法辦，認為若是無名往生者，還有政府協助，但有親屬，卻因貧困或生前恩怨情仇而無法、無人願意為其安葬，形成無人援助的狀況，那種悲、急、苦和無奈，難用言語形容。

因此，7年前，大家一同成立安靈功德會，不限宗教，不與任何商家合作，不取分文遺屬急難救助金，財務全面公開；以不提供遺屬金錢，單純「助葬」的方式，身體力行，從運送遺體、安靈、入殮、告別式、出殯到進塔，助往生者安葬。

陳明賜回想，起初因人力、經費不足，服務範圍僅限雙北，不僅常得忍痛拒絕外縣市案件，費用也常得由協會志工代墊，直到這幾年先後獲得中獎人200萬元愛心捐款挹注，服務範圍才得以擴及全國，感謝社會愛心。

下一步希望能從被動接受通報，更進一步與各地社區性或公益團體合作，架構通報網，主動發現有需求者。歡迎熱心民眾成為協會「榮譽職委員」，若發現弱勢獨居者、離親街友或經濟支柱遭逢變故往生的弱勢家庭等有潛在助葬需求者，可主動通報協會，協助建立「街坊審報」機制。