14歲少女坐檯 小吃部老闆娘性剝削

2017-07-03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東54歲廖姓老闆娘去年陸續招募少女坐檯陪酒並從事性交易，打出「客人越開心可以領越多」策略，讓該小吃部坐檯少女以敢玩出名，生意興隆，一天有10幾萬收入，警方前夜搗破小吃部，救出少女，訊後將廖姓老闆娘依違反「兒童及少年性剝削防制條例」送辦。

去年12月1名15歲少女在汽車旅館遭毒咖啡迷姦，警方逮捕迷姦嫌犯，查出遭迷姦的少女是在小吃部坐檯後被帶出場。

警方先後安置2名在小吃部坐檯的少女，經向法院聲請搜索票，前晚扣回帳冊、名冊等證物，並帶回涉案的廖姓老闆娘。

警方調查，小吃部的小姐最年輕的僅14歲，廖姓老闆娘還規劃「職前教育」及「教戰守則」，包括遇臨檢前往緊急躲避處、客人問年齡一律稱20歲。至於未成年小姐坐檯費，1小時300到700元，由老闆娘依生意好壞斟酌給薪，少女出場費4000元，老闆娘再抽成2000元。

警方說，少女晚上9點開始「上班」，對客人幾乎「有求必應」，摸腰、摸胸來者不拒，平均1晚就有2000元收入，還有員工旅遊等福利，少女並上臉書發文「賺錢有什麼難！」甚至邀朋友加入。

警方調查發現，坐檯的少女們家境沒有特別艱苦，有在學學生也有中輟生，可能因為家長疏於關心而誤入歧途。

「兒童及少年性剝削防制條例」今年起上路，違者最高可處7年徒刑，或500萬元罰金。