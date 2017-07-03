保麗龍船翻 落海釣客竟要求先救船

2017-07-03

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市37歲陳姓男子與古姓友人前晚各駕一艘輕巧的保麗龍船至水湳洞與南雅奇岩海域海釣，陳男重心不穩翻覆海中，古男上岸後等不到他，撥打118求援，基隆海巡隊派艇馳援，找到陳男時，陳卻堅持要先將保麗龍船搬上巡防艇，自己才要登船，耗了1個多小時人、船才被送回岸際。

海巡耗1小時多 救回人船

海巡初步調查，陳、古二男前天從板橋出發到深澳灣，前晚7時許駕駛保麗龍船出海釣魚，預計晚間11點返抵岸際，但古男上岸後，未見陳男身影，通報基隆海巡隊，隊部立即派出巡防艇，但大海茫茫，陳男未攜帶手電筒、照明彈，苦無座標位置，難以尋找。

古男說陳男有帶2支手機，嘗試聯絡果然打通了，原來這支手機有裝防水袋而仍有訊號，海巡與陳男保持通話，半小時後在員山子分洪道北方0.9浬處，尋獲陳男和翻覆的保麗龍船，將陳男載至基隆港隊部碼頭，達成救援任務，陳男表示不需送醫，自行離去。

4匹馬力沒船籍 無法管

基隆海巡隊表示，保麗龍船加外掛馬達，造價大約5萬元，水域遊憩活動管理辦法中，只提及夜間狹長型船體並以雙槳划行的載具，例如獨木舟不能出海，或具動力15匹馬力的船隻，才會受到限制，但保麗龍船只有4匹馬力，且無船籍，根本不須報關出港，只要不影響航道，就無法可罰，造成管理困擾。

海巡人員指出，保麗龍船船身太輕，很容易翻覆，夜間出海視線不明，非常危險，但依現行法規，竟無法可管也無法取締，海巡先前也曾大力取締保麗龍船、波特船，但後來認定法規並不適用，只能改以口頭勸導民眾不要以身試險。