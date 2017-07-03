國道陸橋疑被鑿穿 水泥塊砸6車

2017-07-03

〔記者陳昀／桃園報導〕國道1號北上42公里林口路段的陸橋下，昨天上午竟下起「水泥雨」，1輛客運、5輛小客車被大大小小水泥塊擊中，所幸只有車輛受損、無人員受傷。警方初步調查疑是跨越高速公路的龜山區忠義路施工，工人使用機具挖穿橋面，導致落石掉落；但桃園市政府養工處則否認挖穿橋面，表示將會負起全部賠償責任。

國道警方調查，事發地點上方為跨越高速公路的龜山區忠義路，案發時忠義路正進行汽機車道的雙向140公尺安全島刨除工程，疑似施工時不慎挖穿橋面，導致落石掉落擊中多輛車，警方獲報後於1小時內將水泥塊清除完畢、恢復全線通車。

根據警方轉述，包商稱昨天是施工的第2天，前天在另一側施工時，刨除路面深度5公分，過程順利，沒想到昨天刨除深度相同，卻不知為何挖穿橋面。

「施工震落下層混凝土」 桃園市府否認鑿穿橋面

桃園市政府養工處主任祕書張育維指出，橋面厚度至少有17公分，不太可能挖穿，而該處為橋梁有伸縮縫，初步研判是施工震動導致橋梁下層的混凝土鬆脫，引發混凝土塊掉落，但詳細原因及責任仍待釐清。張育維表示，養工處已經派技師及專業橋梁檢修廠商到場研擬防護措施及補強改善方法，並向國道高速公路局及國道警察局專案申請緊急施工。而對遭落石波及的車主，會負起全部賠償責任。