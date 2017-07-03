女騎士遭雷劈 打到手把逃死劫

2017-07-03

〔記者王宣晴／新北報導〕真是命大！新北市37歲康姓女子前晚騎車行經台15線西濱公路，剛經過林口發電廠，傳來雷聲巨響，一道紫色閃電突然劈下，康女的機車把手疑遭雷擊，連人帶車滑行約10公尺，撞上道路內側護欄，一度昏厥，警消趕抵時她已清醒，不斷唸著：「手腳好麻，沒辦法動！」且左手有9%的1度灼傷，幸送醫後暫無生命危險，仍在醫院觀察腦震盪傷勢。

一度昏厥 直說手腳麻

警消表示，前晚6點11分接獲報案「有人被雷打到了！」救護人員趕抵台15線18.5公里處（林口發電廠附近），發現康女倒在內側車道無法動彈，報案者撐傘站在她旁邊幫忙遮雨，康女身上有多處擦傷，被雨衣包覆的左前臂有9%的1度灼傷，並無穿透傷；康女雖有意識，但無法清楚表達事發過程，僅頻向救護人員表示自己手腳麻痺，全身無力，救護人員以護頸固定頭部送醫。

康女送醫途中說，前晚騎車要從林口返回北投住處，卻遇到大雷雨，沒想到剛經過林口火力發電廠，突然有道閃電朝她打來，轟隆雷響在耳邊炸開，瞬間被雷擊中，連人帶車摔到內側車道，撞到護欄後一度昏厥，清醒後卻想不起來發生什麼事，只感覺到四肢麻痺且無法動彈。

目擊駕駛嚇得報案

目睹雷擊的小客車駕駛向警消表示，當時行駛在西濱公路，突然一道紫色閃電打在同向的機車道，看到女騎士犁田滑行約10公尺，撞到內側護欄倒地不起，嚇得趕緊報案。

犁田滑10公尺 僅灼傷

警消調查，康女酒測值0，也無遭撞跡象，該路段的台15線同向有2車道，康女遭雷擊時騎在2車道中間，當時僅有康女1輛機車，且內側有段鐵製護欄，初步研判可能因此引來雷擊，但無論是護欄、機車車體甚至路面都未發現雷擊點，僅聞到燒焦味，推測雷擊應該未直接擊中康女，而是透過機車的左把手或空氣傳導感電，幸運僅造成輕微灼傷。