虐死5貓狗無愧色 少年：忍不住想殺

2017-07-02

愛犬失蹤 飼主報案揪出少年

〔記者王捷／台南報導〕台南市中西區東菜市場呂姓攤販的愛犬「豆豆」，上月28日失蹤，警方過濾監視畫面，發現陳姓國二生抱走豆豆，赫然查出14歲陳少用圓鍬殘忍打死豆豆，甚至從5月中旬起，分別用腳踹、木棍毆擊、鐵鍬敲打等方式，至少虐死3貓2狗；他應訊時平靜地說，「看到小動物就忍不住想下手」，並帶員警起出5具動物屍體，讓警方不寒而慄。

鄰稱父母管教嚴 不排除發洩

有鄰居向警方透露，陳生父母對兒子管教甚嚴，不排除他承受雙親管教的壓力，藉由殺害小動物發洩情緒的可能性。

虐待動物 最重可罰200萬元

台南市動保處指出，陳姓少年故意傷害犬貓致死，依據動物保護法第25條規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

台南市教育局表示，將立即由學生輔導諮商中心協助輔導該生，也請學校持續對案生進行心理諮商，提供法律協助，不因暑假而中斷；另請各國中、小學在教學活動中，加強生命教育、保護動物的觀念與法治教育。

呂姓攤販上月29日報案表示，他養在家裡小庭院的馬爾濟斯「豆豆」失蹤，南市警二分局調閱監視器幫忙找狗，根據畫面鎖定今年暑假過後將升國三的陳生抱走，前晚9點到陳生家訪查，陳生情緒冷靜平穩，由父母陪同到警局製作筆錄，承認持圓鍬把豆豆打死。未料，在接受訊問的過程中，陳生自承至少犯下5件虐殺貓狗案。

陳生說，5月中旬，他在中西區城隍街一處空地，用腳踹死一隻流浪貓；6月13日在民族路用木棍打死吳阿伯的黑狗；7天後，在東菜市停車場又踹死一隻流浪貓；28日偷抱走呂家的「豆豆」，用圓鍬敲死後棄屍東菜市停車場；30日在東區東寧路一帶抱走羅姓婦人的貓，踹死後丟棄新樓醫院旁空地。

木棍、圓鍬亂揮…下手凶狠

警方追問為何殘忍虐殺貓狗，陳生稱「看到小動物就忍不住想下手」，對象採隨機挑選，沒有針對性。被害飼主接獲通知前往警所，得知寵物被虐死十分難過，羅姓、呂姓婦人傷心責罵陳生「怎麼可以這麼殘忍」，陳生情緒無太大反應。陳生父母告訴警方，完全不曉得孩子虐殺動物，願賠償飼主。

陳生訊後交由家長帶回管束，警方依竊盜、毀損罪函送少年法庭，並將案件函送動保處處理。