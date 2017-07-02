爬樹 刺青 扮流氓 刑警為破案 置身險境

2017-07-02

〔記者王捷、陳恩惠／綜合報導〕刑警辦案既勞力還要勞心，不僅這次破獲製毒工廠的台南首功刑警曾多次爬上高樹用望遠鏡監控1公里外的目標，另一位台南刑警「阿德」，也曾在自己身上彩繪刺青、染髮降低警察辨識度後，才有機會跟犯嫌接觸而不被發現。

阿德說，辦案有灰色地帶，有時要和「兄弟」稱兄道弟，曾有「朋友」透露將從南部走私制式手槍入台，他為了接近賣家，把自己打扮得像流氓才順利逮人，現在回想起來，覺得自己有夠大膽。

現任台北市保安警察大隊第五中隊長陳豐盛，21年前37歲時，因為「長得一副壞人樣」，又懂得江湖黑話術語，曾刻意化名為新北市三重區大藥頭「鬍鬚仔」，花2個多月的時間，混入南部毒品走私集團，成功逮捕販毒集團首腦，查獲百餘公斤安非他命毒品。

陳豐盛說，當時為了辦案，長官將他以「支援他單位」為由調職並除名，家人、親友、警察同事都不清楚怎麼回事，那段期間他扮成三重藥頭「鬍鬚仔」，集團首腦曾邀他一起到外海「試車」（測試快艇）、「看風景」（勘察海上走私路線），他一度擔心自己身分曝光，會被帶到外海滅口。

但陳豐盛笑著說：「那時候沒想到這麼多，一心只想破案、想捉到這些人犯，根本沒多想後果。」

陳豐盛勇猛辦案，卻也因行走灰色地帶，曾被檢舉擁槍持毒遭逮捕收押，法院也一度判刑，所幸官司打到最後無罪確定，得以重回警界服務。