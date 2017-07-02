埋伏10月破製毒工廠 敘獎不如抓4件酒駕

2017-07-02

同事為首功刑警抱不平

〔記者王捷、楊金城／台南報導〕台南市警局上月破獲雲林製毒工廠，起出逾8公斤K他命毒品及數百公斤半成品與原料，破案歸功於一名刑事偵查佐耗費10個月監聽和秘密埋伏，昨傳出他獲得首功敘獎大功1次，但有同僚替他的辛勞抱不平，認為花了這麼長的時間與力氣，換來的1次大功等於9次嘉獎，而制服員警取締4件酒駕就有10次嘉獎，「難怪刑警（偵查佐）沒人幹！」

當事人：破毒窟如做功德

獲獎刑警說，功獎多少他不敢要求，他只在乎做了一件功德，尤其暑假快到了，破獲製毒工廠，能避免大量毒品流入市面危害青少年。台南市警局長黃宗仁說，警察本分就是打擊犯罪，比例上應以維護治安7分、交通3分，刑事人員辦案有法律、人身安全的風險，他會不惜與體制「衝撞」，改變刑警的敘獎制度。

這名首功刑警當初從毒品人口中抽絲剝繭，鎖定綽號「小哥」的王姓男子除了販毒，在雲林還有一間「可疑的廢棄雞舍」。因雞舍方圓1公里內沒有遮蔽物，這名刑警多次躲在1公里外的樹林裡，拿望遠鏡蒐證，還辛苦監聽10個月及跟監埋伏，才終於聲請到搜索票搗破製毒工廠。

記大功 有助日後升遷

警方說，本案在辛苦之後有了代價，但也有很多人付出時間和心力，最後沒破案，不僅什麼獎都沒有，還說不定會被長官責難。

另有偵查佐哀嘆，1大功只是好聽，實際上僅抵9次嘉獎，且耗費10個月的辛勞才拿到，而目前派出所警員抓一次酒駕是2.5次嘉獎，抓4件酒駕就比敘獎1大功還多，有警員兩個晚上就可抓到4件酒駕。

不過也有警員說，制服員警要記到小功以上的機會不多，能獲大功更是不易；而拿到大功的人，等於獲得今年考績甲等，資績分可加分，遇到升遷或考官校時很有用。

論「功」平 沒人說得準

台南市刑大副隊長林郁誌說，偵破製毒工廠的有功單位是市刑大和第四分局，兩單位辦案首功刑警各記大功一次，跟一般員警抓酒駕就能記嘉獎，確實讓人覺得刑警工作吃力不討好，但刑事人員和行政警察各有專職，要論誰比較公平，沒人說得準。