告醫生好友不還錢 惡房東張淑晶又GG了

2017-07-01

〔記者陳慰慈／新北報導〕惡房東張淑晶提告盧姓眼科女醫師，連輸兩輪！

張女指控，好友盧女購屋後負擔不起高額房貸，請她代償數百萬元，事後竟拒絕返還，她因此分別向新北地院板橋簡易庭及新北地院提告，請求盧女先返還102萬元，但法官認為張女舉證不足，均判張女敗訴，仍可上訴。

張女在新北地院板橋簡易庭提訴指出，她與好友盧女常合作投資股票、房地產，盧女2006年間購買台北市復興南路的房子，跟銀行貸款設定最高限額抵押權5400萬元，因每月得負擔14到16萬元房貸，盧女不堪負荷，請她幫忙代償，她幫對方還了逾百萬元，但直至2009年盧女賣掉房子仍沒還錢，因此提告要求盧女返還51萬元；張女又在新北地院提告，指曾幫盧女代墊127萬餘元，購買新北市新店區一處預售屋，要求盧女先還51萬元。

在新北板橋眼科診所擔任院長的盧女指稱，若該房產是2006年購買，張女為何迄今才提告？懷疑因最近與張女有其他官司訴訟，引起張女挾怨報復。

盧女說，復興南路的房子，她是借名登記人頭，房子是張女買的，強調自己年收入300萬元，豈會付不起房貸？張女見她是醫師高收入，才會將房子借名登記在她名下，以便向銀行爭取高成數、低利率房貸，張女原承諾事後會給她豐厚人頭費，但直至2009年張女將房屋賣掉，她仍一毛都沒拿到，盧女霸氣嗆聲：「向來只有她來向我借錢，我不可能向她借錢！」

法官認為，張女提出的匯款單據與銀行存摺，僅能證明兩人有金錢往來；新店預售屋部分，張女也未提出任何幫盧女支付購屋款的單據，因此均判張女敗訴。