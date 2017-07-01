惡煞迎面轟3槍 警盾差1公釐被打穿

2017-07-01

情侶對門床戰 險遭波及

〔記者陳薏云／新北報導〕擁槍自重的37歲男子許勝家帶嫩妻到摩鐵開毒趴，警前天凌晨攻堅，雙方共開12槍，許男被生擒，對房遭流彈波及，一對床戰後的情侶嚇到躲浴缸內，女子事後PO文︰「這是我這輩子最接近天堂的時候！」

2特警被玻璃碎片割傷

前天凌晨4點，霹靂員警發動攻堅，喊「警察，不要動！」但許嫌大罵一聲「幹」，邊逃邊開槍，有3槍擊中盾牌，只差1公釐就貫穿，1槍打到電視，另有1槍穿過2名員警之間不到10公分的空隙，2警洪福齊天，毫髮無傷。

警匪互轟12槍 1嫌中彈

警方持M4步槍、MP5衝鋒槍反擊，許的陳姓友人被擊中3槍，臉、胸、腿中彈，送醫開刀後在加護病房觀察，有2名霹靂小組員警被玻璃碎片割傷，許嫌夫婦也被逮。

警方查扣手槍6把、子彈19顆、改造槍械工具，及海洛因5克、安非他命20克。訊後將許的小弟5人、許嫌夫婦、許嫌妻舅等9人依槍砲等罪法辦。

槍戰發生時，1對情侶正在許嫌對房「床戰」，女方事後在網路「Dcard」PO文，「槍戰發生時正好與男友『大戰』完熟睡，流彈不偏不倚從窗外射進房內，所幸打中窗簾鐵條後停下…。」她直呼：「這是我這輩子最接近天堂的時候。」

警方調查，許勝家曾犯槍砲等案，自稱竹聯幫份子，與23歲嫩妻謝瑀宸疑販毒為生，今年4月曾因小弟與人爭風吃醋，在新北市永和區樂華夜市以球棒攻擊仇家並開槍示威；6月，旗下小弟又在雙北鬧事開槍，挑釁警方「來拚輸贏」，半年來已被逮3次。

新北市警局永和分局與刑事局專案小組，上月28日晚先赴新北市逮捕許的5名小弟，並在許的妻舅謝希齡（26歲）家中查獲4把改造手槍、1把半成品改造手槍，進而查知，許嫌與陳姓情侶住進北宜路二段某摩鐵開毒趴，前天凌晨展開緝捕行動。