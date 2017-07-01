拐殺男童非最重大之罪？2魔又逃死刑

2017-07-01

法官指 不像鄭捷亂殺人

〔記者楊國文、王駿杰、王捷／綜合報導〕新竹戀童男李靖教唆陳天心誘拐殺害林姓小六男童，一審認定兩嫌有教化可能，判無期徒刑；高等法院認為，兩人並非如鄭捷的「無差別殺人」犯行，且勒斃男童的犯行，並非兩公約所訂的「最重大之罪」，昨仍判兩人無期徒刑，延押2月。

獨子沒了 爸媽淚未止

林童是獨子，開庭時，林父請求法官判兩人死刑，「希望不要再有兒童被害」；昨他到庭聆判，得知仍判無期徒刑，眼眶泛紅，難過得說不出話。林童祖母說，林童遇害後，兒媳天天以淚洗面、足不出戶，她要反問法官，什麼才是情節最重大的罪？兩個壞人活著，小孩卻死了，有公道嗎？委任律師戴愛芬表示，林父對判決結果非常失望，將提上訴。

不解 壞人活 小孩卻死了

網友罵聲四起，宅神朱學恒怒批法官「講狗也不信的幹話」；反廢死聯盟全國總召陳正育說，這擺明是預謀殺人，又拿兩公約出來當盾牌不判死，到底是什麼爛理由？法官拿鄭捷出來比較，難道是鼓勵殺人犯，只要沒跟鄭捷一樣大開殺戒，就不判死。

反廢死轟 又拿兩公約擋

判決指出，有戀童癖的李靖（25歲），前年結識林童。李靖因無正常工作等因素，萌生自殺念頭，想找林童共赴黃泉，自己不敢下手，遂向陳天心（32歲）騙稱自己是殯葬業主管，叫陳「殺同業的小孩」就能賺50萬元，還可讓他升主管，陳心動。

李靖拿武士刀給陳男，叫他在超商殺害林童，陳認為太血腥而拒絕。前年5月12日，林童放學，李靖誘拐林童到租屋處，趁他玩電腦遊戲時，由陳勒死他，見林童斷氣，李靖還比了「OK」手勢，抱屍到另一租屋處藏屍，服藥自殺未遂。

一審認為李靖雖惡性重大，尚非窮凶惡極之人，陳男有心悔悟，均判無期徒刑。

高等法院指出，林童遇害，父母迄今無法走出傷痛，合議庭感同身受，但李、陳兩人殺害林童，不同於「具嚴重偏激觀念及反社會性格者，執拗於自我偏激想法的犯行」。

其次，兩人鎖定林童下手，並非「無差別殺人」，且手段無反覆實施的高度危險性，也無足以引起他人仿效的奇特性。

此外，兩公約其中的「公民與政治權利國際公約」（公政公約）第6條第2項「情節最重大」的犯罪，是指使用槍械、爆裂物等凶器的血腥恐怖攻擊、屠殺，或凌虐至極後再予殺害的變態殺人。兩人勒斃殺害林童，雖不能說是「非殘暴」，但與「公政公約」的要件相較，仍有程度差異。

民事部份，李靖等兩人被判應連帶賠償林父、林母各900多萬元定讞。