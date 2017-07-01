小模吸毒撞牆他大笑 土豪哥判10年

2017-07-01

〔記者張文川、陳賢義、溫于德／綜合報導〕審理「W飯店郭姓女模命案」的台北地院，昨認定「土豪哥」朱家龍、友人蔡逸學、洪聖晏3人辦毒趴，其轉讓毒品行為與郭女死亡有直接關係，且朱對毒趴有「關鍵性的決定力量」，卻在得知出狀況後不以為意，未積極處理，任由毒趴繼續，依「藥事法」轉讓偽藥、禁藥致死罪，判朱、蔡各10年徒刑。洪聖晏企圖誤導警方辦案，犯後態度最差，判刑10年半最重，可上訴。

想誤導警方 酒店經紀判10年半

律師吳俊達說，法官過去在面對被「藥事法」起訴的被告，會以提供毒品與致死間的關係，缺乏直接證據證明，只論轉讓毒品、不論致死，W案應是國內首宗論轉讓也論致死的案例。

判決指出，朱家龍等3人去年12月2日起，在北市W飯店辦毒趴，6天內有藥頭、7名女性或傳播妹出入。12月4日凌晨，郭姓女模到場，眾人玩骰盅遊戲，輸家服用朱等3人提供的「金色小惡魔」毒咖啡包、梅片、軟糖、K他命等新興混合毒品；郭女出事前，曾LINE給友人說，看到同趴女生發狂撞牆等「群魔亂舞」情景。

7日凌晨4時，郭女連續服毒逾40小時，出現意識不清、反覆穿脫衣服的情況，在場的蔡逸學找密醫打排毒針無效，郭女下半身套著土豪哥的8XL藍色玫瑰大內褲，由蔡扶搭計程車送醫急救不治。解剖報告顯示，郭女體內混合11至15種毒、藥物，濃度可致死，死因是急性中毒、橫紋肌溶解致休克。

審理時，朱家龍辯說，郭女在房內的3天又5小時期間，他只在場19小時，郭女出狀況時，他已離開27小時，不能排除她服用自帶藥物致命；酒店經紀人洪聖晏主張，郭女明知是毒趴仍來參加，應自負風險；蔡逸學只承認是幫助犯，他找密醫就是想救人，未延遲救治。

合議庭認定，朱與洪、蔡合辦毒趴、共同轉讓毒品，可預見轉讓毒品可能造成死亡，郭女死亡與轉讓毒品有直接因果關係，3人應負刑責。且朱在家收到混血小模傳的微信，告知有傳播妹在撞牆，朱僅回傳「真假、哈哈大笑、4天耶」，合議庭認定，朱當下顯然還不認為舉辦毒趴有何不當，缺乏輕判理由。

當時在場的蔡逸學、洪聖晏，不但未停止毒趴，還繼續「HIGH」，隔天凌晨郭女出狀況，蔡逸學找密醫打排毒針，延誤救治6小時；洪聖晏在醫院向警方謊稱，郭女在家吃FM2過量，誤導警方，犯後態度最差，刑期多半年。

眾人不曾道歉 小模父要上訴

郭姓女模的父親昨表示難以接受，怒斥加害人及其家屬和W飯店，迄今都無悔意，連一通道歉電話都沒有；郭父說，會再上訴。他還說，W飯店事後協助湮滅證據，他與家人不能諒解，盼法官參酌「媽媽嘴」案件的判決，讓營業場所能引以為鑑，勿置身事外。

前新北地檢署檢察官林俊峰則認為，本案提醒民眾切勿使用毒品，勿混合毒品施用，或亂開毒趴並供毒給他人施用。

昨天的宣判新聞稿沒有艱澀用語，北院指出，盼用平鋪直敘的方式，讓大眾了解判決內容，也希望透過判決跟社會對話。

土豪哥等3人也面臨民事求償，郭女雙親認為，飯店人員發現客房拉K，未及時報警處理，應負連帶責任，請求朱等3人連帶賠償2556萬元，並向W飯店與7名員工求償251萬餘元，移由民事庭審理。