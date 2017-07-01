進口舊家具 女咖啡師走私大麻花

2017-07-01

〔記者劉慶侯／台北報導〕39歲女咖啡師簡瑜玲，涉嫌將大麻花藏在二手家具或零物件的夾層中，再從加拿大走私入台；台北市刑警大隊毒品查緝中心查獲，起出黑市價格逾3000萬元的大麻花約44公斤，逮捕簡女和買家丁立仁，均移送法辦。

北市刑大毒緝中心根據線報得知，有毒梟自國外走私高純質大麻入台，警方確認毒品來源來自加拿大，並採人、貨分離的方式交易，上月28日先逮捕53歲買家丁嫌，查扣重約5公斤的大麻花。

警方向上追查，上月29日在新北市永和區逮捕在台灣接收大麻花的簡女，隨後在簡女租用的倉庫內起獲38.5公斤的大麻花。

警方調查，簡女平日在咖啡廳打工，因為英語流利，結識有能力取得大麻的老外或ABC，並曾前往實地查探，再委由對方在當地購買、包裝，夾藏在貨物中走私入台。

警方表示，簡女利用進口舊家具將毒品夾帶入台後，便送往位在新北市永和的短期自助式倉庫，再利用悠遊卡進出及無人看管的特性，躲避警方查緝。

警訊中丁嫌否認涉案，供稱是別人欠他錢，他依約前往拿錢，不知包裹內是毒品；簡女則語多保留，警方懷疑她幕後有大毒梟操控，昨訊後先依毒品罪嫌移送法辦，將擴大追查毒品來源和流向。

北市刑大統計，今年1至5月，北市警方毒品查獲量已逾去年同期10倍，顯示毒品問題日趨嚴重，北市警今後將配合北北基區域聯防觀念，全面緝毒。