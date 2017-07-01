砂石車公司血案 股東槍殺股東再自轟 問員工「有打到你嗎」

2017-07-01

為千萬財務缺口爭吵

〔記者陳建志、蔡淑媛／台中報導〕台中市一家砂石車通運公司昨釀槍擊血案，2名股東在2樓泡茶，疑因公司有數千萬財務缺口，股東黃世豪脫口說「不然放給它（公司）倒」，引發另一股東黃信雄不滿，朝黃世豪連開3槍，再朝自己的太陽穴開1槍自戕，員工嚇得趕緊叫救護車，2人送醫仍回天乏術。

烏日警分局副分局長蔡期望表示，昨天上午2人和4名員工在公司2樓泡茶間聊天，並無明顯爭執，黃信雄卻突然掏出制式90手槍，朝黃世豪胸、腹各開1槍，見他倒地，又補了1槍，擺明要取命。

現場員工爭相逃離

槍響後，原本在滑手機的3名員工趕緊逃離，黃信雄還問在場的1名員工：「有打到你嗎？」接著就朝自己頭部開1槍，現場血跡斑斑。

一句「放給它倒」釀血案

警方表示，2人是認識多年的朋友，都有槍砲前科，彼此有金錢糾紛。據了解，這家通運公司共4名股東，因營運出狀況而借貸2、3千萬元，黃信雄不滿資金缺口都是他在處理，昨盼黃世豪也幫忙出一些，對方卻回答「不然放給它倒」，此說法疑激怒黃信雄而釀血案。

台中市消防局昨天上午11點20分接獲報案，抵達烏日區勤農巷的現場，見黃世豪（43歲）胸、腹中彈倒地，綽號「阿猴」的黃信雄（50歲）倒在沙發，頭部中彈，均無生命跡象，立刻送醫，其中黃信雄頭部被一彈貫穿，左進右出；黃世豪胸、腹中彈，貫穿心臟。