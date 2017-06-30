領260萬去告白…警苦口婆心勸醒純情男

2017-06-30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕本月27日，28歲劉姓男子獨自到台銀桃園分行，一次要提領260萬元鉅款，行員直覺不對勁，通報保七總隊第一大隊桃園警勤室協助了解，發現劉男要將錢交給婚仲公司介紹的「女友」，當成告白「見面禮」，員警判斷是騙局，苦勸一個小時，才說服劉男免當「火山孝子」。

劉男向警方表示，他已到適婚年齡，但從沒交過女朋友，一週前透過「婚友社」認識一個長相清秀、甜美的女生，見面後很喜歡對方，想持續走下去，最好是可以馬上結婚，但對方提出條件，「要交往可以，得先拿出財力證明，有多少錢就代表有多少誠意！」

劉男說，雙方再度約好見面吃飯，他為了展現最大誠意，因此要一口氣領出260萬元當「見面禮」。他的爸爸知道他很喜歡女方，也稱喜歡就趕快結婚，不要再拖拖拉拉的。

劉男27日從新竹搭火車到桃園，赴約前先到台灣銀行桃園分行領款，但260萬元不是小數目，行員陳莉娟懷疑他遇到詐騙集團，通報保七總隊第一大隊小隊長蘇怡慶、警員傅柏舜協助了解。員警得知劉男僅認識女方一週就要送這麼多錢，當下苦勸劉男，這是詐騙集團的老梗，千萬不要上當。

警方以自身經驗勸說：「真正的愛情，不是用錢可以買到的，我們都結婚了、知道什麼叫感情，知道嗎？如果女方是真心交往，不會在乎你有多少錢。」劉男這才恍然大悟可能上當，之後赴約也不見女方現身或來電。

父以為兒子只領3、5萬

劉男父親接到警方通知時表示，他知道兒子要與女方會面，「領個3、5萬元請對方吃飯無可厚非」，但得知兒子一次要領260萬元，也傻眼；警方擔心詐騙集團又來騙，請派出所員警將劉男送回，也提醒民眾多注意類似的詐騙手法。