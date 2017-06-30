房產名人當金主 被同業控暴「利」討債

2017-06-30

涉押人恐嚇 警查半年逮人

〔記者曾健銘、陳慰慈／新北報導〕資產管理顧問公司李姓老闆周轉不靈，2015年向台灣房屋前發言人、現任台北市庶民不動產協會理事長邱太煊借貸400萬元，每月須償還15萬元的高額利息，李男無力支付，遭到黑道恐嚇、強押痛毆；新北警新莊分局追查半年，前天兵分多路逮捕邱太煊、吳姓男子等6嫌。

檢指事證不明確 僅限住居

邱太煊到案供稱，他與友人一起借出400萬元，其中他出資200萬元，全案只是債務糾紛，否認有重利借貸或教唆黑道暴力討債；6嫌訊後被移送新北地檢署，檢方認為，邱太煊涉案事證尚不明確，且與暴力討債份子之間關係仍待釐清，訊後將邱及吳男限制住居，其餘4人釋回。

借400萬 每月利息15萬

警方調查，42歲邱太煊從事房地產多年，是房地產業的名人。2015年底，開設資產管理顧問公司的李男周轉不靈，向邱借貸400萬元，被要求每月償還15萬元利息，相當月息3.75的高利，李償還85萬元後無力負擔。

李男指控，自稱竹聯幫和堂、青堂的男子不久找上門，揚言要對他的妻小不利，李男懷疑邱找黑道搞暴力討債；這批惡煞還到李男工作場所，押走林姓員工痛毆軟禁，李不堪騷擾，去年4月硬籌出115萬元償還。

李男指控，去年底他與友人陳男在新北市新莊區的辦公室洽談公務，消息走漏，當晚邱與多名惡煞持棍棒闖入，將兩人押至台北市的租屋處軟禁痛毆，期間還強逼不相干的陳男簽下600萬元本票，甚至搜刮他們身上的財物、提款卡，還強迫轉讓名下的BMW轎車，擔心兩人的傷勢過重，事後由小弟陪同送醫，兩人乘隙逃跑報案。

同業控被逼簽600萬本票

新莊警分局經半年蒐證，28日晚間兵分多路收網，在雙北市逮獲邱太煊與吳男等6嫌，依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財、強盜、傷害等罪移送。