侵占好友郵輪旅費 還載兩人去搭船

2017-06-30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕彭姓女子得知好友陳男夫妻想搭麗星郵輪旅遊，謊稱可代為報名，竟私吞旅費2萬元，直到出發當天，居然還載他們去基隆搭船，夫妻倆最終只能眼睜睜看著大船離港，氣炸提告，彭女事後與被害夫妻和解，賠償3萬5000元後，新竹地院依侵占罪判處彭女拘役8天，得易科罰金8000元。

去年1月間某日，35歲彭女邀約友人陳男夫妻一同參加去年2月23日晚間自基隆港出發，搭乘麗星郵輪前往日本石垣島3天2夜旅遊行程，費用為每人1萬元，陳男夫妻當場同意，並約定由彭女負責報名。

彭女一週後收取2萬元旅費及護照，不料彭女僅將2人護照拿去報名，卻將2萬元放進自己口袋。更誇張的是，出發當天下午4點多，彭女竟敢開車載陳男夫妻去基隆港搭船，途中因恐東窗事發，竟騙稱無法與旅行社代辦人取得聯繫。直到晚間9點多，陳男夫妻眼睜睜看著郵輪離港，憤而報警，彭女才承認沒將錢交出去。

法官查出，彭女曾在101年9月受另一邱男之邀慶生，趁對方酒醉竊取手機，將2萬元的手機以8000元賤賣，彭女被依竊盜罪判刑3月，沒想到這次又對好友夫妻下手。

彭女因與被害夫妻和解，並已依和解條件給付3萬5000元，法官審酌後，依侵占罪判處拘役8天，得易科罰金8000元。