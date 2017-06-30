桃機破最大宗古柯鹼走私 港女攜毒市價1.2億

2017-06-30

〔記者姚介修、謝君臨／綜合報導〕航空警察局安檢隊28日下午會同海關，在一名從巴西經杜拜飛來台灣的香港籍女性旅客託運行李中，起出夾藏的8050公克古柯鹼，市價超過1億2000萬，警方趁李女入關時逮人，懷疑仍有共犯，正循線追查，而這也是桃園機場查獲最大宗的古柯鹼走私案。

被捕的27歲香港籍李姓女子，遭警方查獲時痛哭表示，不知道是毒品，還以為只是「石頭」，並說自己是來台灣找女朋友的，經警方說明早已鎖定她後，李女才承認自己有吸大麻，因為失業3個月又有經濟壓力，才會透過朋友介紹，在巴西取得這些古柯鹼，對方以2萬港幣的代價要她帶來台灣，並說她入住指定飯店後，有人會打她手機聯絡取貨。

警方調查，原本29日同班機也有一名女子可能夾藏毒品入境，但疑因李女前一天遭逮而臨時取消行程。

航警局安檢隊是過濾上萬筆線索，經過旅客名單過濾與分析鎖定多名對象，發現李女搭乘28日下午4點30分阿聯酋航空，由杜拜飛台灣班機入境，於是將其注檢，海關在她通關時攔查，果然在其託運行李夾層裡，查獲3塊用黑色塑膠袋及膠帶綑綁的物品，經毒品試劑測試為古柯鹼，總重8050公克。

警方透露，這是去年3月以來，桃園機場第4次查獲古柯鹼，且都是由杜拜飛來台旅客運送，將針對這個現象加強過濾。警方偵訊李女後，將依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

運輸一級毒品 最重處死刑

根據毒品危害防制條例規定，古柯鹼與海洛因、嗎啡、鴉片均屬第一級毒品，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科2000萬元以下罰金。