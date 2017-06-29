愛情騙子的「瑪莎拉蒂」 檢打9折拍賣沒人要

2017-06-29

〔記者張瑞楨、歐素美／台中報導〕台中地檢署昨拍賣查扣物，愛情詐騙集團詹姓主嫌的海神瑪莎拉蒂Ghibli最受矚目，瑪莎拉蒂新車價400萬元起跳，起標價210萬元，拍賣官不斷「推銷」喊「100年才查扣一輛，只跑5萬多公里，不買就沒有了」，現場車商與民眾卻不領情，調侃說「外面150萬元就買得到了，你們（地檢署）自己留著吧」，拍賣官不願減價，以流標收場。

民眾酸︰你們留著吧

檢警4月17日在高雄破獲以詹男等6人（均被收押）為首的電信詐騙機房，該集團透過華人交友網站，盜用藝人帥哥照片，誘騙熟女，8個月獲利3000萬台幣，其中中國楊姓單親媽遭詐496萬台幣，專程來台報案。

詹男等成員拿被害人的辛苦錢揮霍，購買價值300多萬元的二手瑪莎拉蒂跑車、60多萬元的AP名錶及鑽戒金飾、名牌包等，生活奢華，吃高檔餐廳，喝名貴洋（紅）酒，穿名牌服飾，還在臉書上炫富。檢警查扣瑪莎拉蒂、重型機車、現金新台幣115萬元、名錶、金飾等犯罪所得，扣案物品價值超過500萬元。

包括這輛瑪莎拉蒂等被扣物品，昨由台中地檢署拍賣，檢方委託專家鑑定市價，因不負責瑕疵擔保，縱使引擎故障要大修，檢方也不負責，因此，起標價略低於市價，如果有欠稅或銀行貸款，還要再扣除，以這輛2014年9月出廠，排氣量2979西西的海神瑪莎拉蒂為例，行駛5萬2892公里，市價約300多萬元，但積欠銀行60萬元，檢方起標價210萬元，如用底價得標，加上稅金與債務，總計要花270多萬元才能過戶，等同打了9折。

主持拍賣的檢察官陳旻源高喊「只開5萬多公里，100年才扣1輛，還有原價20多萬元的兩年原廠延長保固」，現場車商與民眾卻吐槽說，「外面150萬元就買得到了」。

依慣例，第一次拍賣流標，會減價再拍，通常是8折，但陳旻源說，這輛車不減價不二拍，眾人直呼起標價太高、不划算，「請拍賣官乾脆賣給鑑價的人算了」，因而流標，反而是機車受青睞，2萬1000元起標，以3萬7500元得標。

施姓行家說，車商是以收購價買車，不會用接近市價的價格買，這輛瑪莎拉蒂沒有瑕疵擔保，成本與風險都高，車商以略低市價的價格標下，很可能虧本，如果起標價降50萬元，接近車商的「收購價」，就可能成交。

BMW X6 1萬成交

昨天還有一輛BMW X6，新車價366萬至538萬元間，因為還有銀行欠款及欠稅，以1萬元成交；另一輛福特的RANGER「皮卡」也有欠款問題，僅以1000元成交。