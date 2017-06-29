胖男充帥哥釣女人 白忙半年還倒賠

2017-06-29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中男子林容正組7人愛情詐騙集團，盜用英俊帥哥照，透過中國交友網站鎖定11名想結婚的中國女子行騙，被害人都還沒匯款，集團就被搗破，警方發現帥哥竟是體重破百公斤的男渣肥仔，因技術欠佳沒騙到錢，白忙半年還倒賠成立機房的本錢，台中地檢署昨依詐欺未遂等罪嫌起訴。

起訴書指出，體重破百的林男（33歲），夥同6名年齡介於22歲至26歲的年輕男子（羈押中），2016年11月組成愛情詐欺集團，機房設於台中市西屯區崇德路，他們先在中國的「世紀佳緣」、「花田囍事」等交友網站，盜用帥哥照片，刊登徵友啟事，誘引想結婚且經濟狀況佳的中國女子上鉤。

雙方搭上線後，透過微信等通訊軟體「談情說愛」，每天噓寒問暖甜言蜜語，再謊稱是「日本松井證券公司」、「相互證券公司」等的高階主管，以公司有高獲利金融商品，但公司禁止員工購買為由，想商借對方的帳戶購買，取得帳戶與密碼後，謊稱近期會有獲利所得匯入帳戶內。

沒收入還花錢租機房

隔一段時間，中國女發現沒有錢匯入帳戶，騙徒改稱被同事陷害，獲利被沒收，希望對方能幫忙，先匯入一筆保證金，讓他們把獲利拿到後，會把保證金退回。

這11名中國女都還沒匯款，今年4月林男就被警方查獲，讓他忙了半年一無所獲，還倒貼承租機房與設備的本錢。