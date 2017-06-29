斷腿跪爬10公里山路 李明翰堅信一定能活

2017-06-29

救下山8天 已能站立

〔記者花孟璟／花蓮報導〕在PTT被封為「登山神人」的29歲李明翰獨攀能高哈崙橫斷，從5月16日起失聯35天，於本月20日獲救，他昨天對外界說明始末。指5月22日腿斷後一直到6月20日，獨自經歷長達30天的荒山求生，跪著爬了至少10公里才獲救；他說，過程中沒想到太多，但「經驗告訴我，我一定能活下去！」

李明翰經過8天治療及手術，復元狀況良好，也做了氣胸引流手術、左小腿置入骨髓內釘，並進行右邊的半人工髖關節置換手術，頸椎受傷部份已固定，醫院昨替他慶祝重生。

想恢復到爬山 得半年

慈濟骨科醫師姚定國說，「假如再慢個幾天，擔心氣胸會加重病情導致昏迷，生命危險！」李明翰要恢復到可爬山，「至少需要半年、甚至長達1年」。

李明翰掀開褲管，露出跪爬山路10公里多、傷痕累累的膝蓋，及嚴重破皮的雙手。他說，跪爬時不覺得痛，也不曾感到絕望。

摔下溪谷 昏迷1天1夜

李明翰5月13日從南投入山，經能高山、白石山後東下牡丹岩、巴沙灣山至武陵工寮後接上哈崙鐵道。5月22日他在2309峰下方的鐵道上，墜落20～30米至溪谷，昏迷1天1夜醒來時，才發現「我怎麼在溪谷」，且左小腿骨折，胸部及全身都在痛。

漫漫長夜 黃鼠狼欺身

他說，考量取水在溪邊住了1星期，5月底開始下大雨、溪水暴漲沖走他部份裝備跟GPS，於是背裝備跪爬攀到溪谷上方的鐵道上住了約1週，取水就屁股著地慢慢下溪谷，因頭燈墜落時損壞，晚上黑漆漆的，他只能睡覺，偶有黃鼠狼、台灣獼猴從他身上跑過去。

聽見直升機 求救失敗

6月初李明翰在鐵道上聽見直升機聲音，試著升狼煙失敗，決心跪著爬上稜線自救，他先把背包丟在鐵道上，花了1整天跪爬到稜線，但「手機打開卻沒訊號」，回鐵道休息數日後，他振作起來，背著大背包跪爬上稜線，但樹冠濃密，直升機還是沒看到他。

3公里爬5天 撥出電話

之後他一路經2418峰跪爬到2457峰附近，6月14日早上發現有訊號，立即打出求救電話，這段3公里多路程他爬了約5天；電話撥出去後梅雨來襲，救援直升機不能飛，他靠拉外帳接雨水度日，而17天的糧食慢慢吃，吃了快1個月，糧食早就吃完了，人瘦了10公斤。等待救援時，身上僅剩下底片盒裝的鹽巴。

後來他決定往哈崙工作站移動，他評估，2000公尺的山上，夜間溫度不很冷，因此放棄身上背包，但爬了3天還爬不到哈崙工作站，這段路約2公里多。

瘦了10公斤 剩鹽苦撐

李明翰說，一個人很接近死亡的時候，「本能就會驅使你想盡辦法活下去」。第4天他往哈崙途中碰到「伍元學長」（伍元和）超開心，雖沒多說卻感到安心，當天中午就由黑鷹直升機吊掛下山送醫。