集體虐殺流浪狗 3士官兵判刑還判罰

2017-06-29

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄海軍陸戰隊去年爆發軍人虐殺流浪狗「小白」案，影像上傳網路被曝光，引發國人群起撻伐，國防部並為此道歉，高雄地院依違反動保法將涉案中士班長陳祐才判刑6月、併科罰金15萬元；一等兵張峰瑜判刑6月，併科罰金13萬元，緩刑2年；一等兵胡家瑋則判刑6月，併科罰金22萬5千元，緩刑2年。3人有期徒刑部分如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1千元折算一日。

判決指出，胡家瑋為高雄市海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛一營警衛二連之一等兵，2016年4月16日下午2時許，在駐守之海十監視哨執行衛哨勤務時，持自備BB槍射擊營區內飼養，協助哨所監視、巡邏的犬隻「加布」，並要求另一個洪姓同袍持胡的手機拍攝虐狗過程，胡家瑋事後並將虐狗影片上傳至其與數名同單位友人共同成立之LINE群組，供群組內其他成員觀賞。

陳祐才為高雄市左營區防警群警一營警二連之中士班長，張峰瑜則為同單位之一等兵。陳於2016年6月24日上午6時10分許單位晨操結束後，教唆張傷害「小白」致死。張並邀同胡家瑋一同殺害「小白」， 先以鐵鍊鍊住「小白」頸部，並牽至營區內堤防處，再分別以撿拾之木棍攻擊，欲使「小白」昏迷未果後，由胡家瑋持鐵鍊將「小白」甩下堤防，以此方式虐待、傷害，「小白」則因鐵鍊繞頸，吊掛在堤防外側窒息死亡，張峰瑜則在旁以其手機拍攝胡家瑋虐待、傷害「小白」致死之行為。

事後張峰瑜將虐狗影片上傳至其與數名友人共同成立之「小王八蛋」LINE群組，供群組成員觀賞虐待動物影片。相關冷血虐殺流浪狗的影片輾轉傳到網路，惹來動保團體號召民眾抗議，軍方因此將涉案3士官兵移送法辦，3人在法院審理時均表示「深具悔意」。