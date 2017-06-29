搶運鈔車躲22年 沒逃過20年法律追訴期

2017-06-29

〔記者王定傳／新北報導〕53歲男子顏健雄犯下運鈔車搶案，案發後兩名共犯被逮，顏男逃逸22年，去年開車見警方巡邏車，心虛急轉彎反被逮捕；新北地院認定顏所犯是加重強盜罪，108年才過追訴期，昨判刑13年，可上訴。

要加計因通緝停止的5年

82年10月28日，顏男夥同友人陳宏池及花蓮中小企業銀行土城分行行員呂恆策共謀，由呂男提供運鈔車路線、選擇劫取地點等；隔日，顏、陳兩人分騎兩輛機車，頭戴安全帽，持開山刀在新北市土城中央路、公館路口搶運鈔車，奪走重量約20.9公斤的錢袋，裡面有現金1280萬元。

4天後，顏、陳兩人透過電話與呂男相約見面分贓，警方早已掌握，將陳男逮捕，顏男則趁隙逃逸；警方事後僅追回919萬元贓款及兩輛用贓款購買的汽車，剩下的218萬下落不明；陳、呂兩人被判刑13年。

顏男一躲22年，去年3月，他駕車經台一省道善化段，見警方巡邏車，心虛急轉彎反引起注意，警方帶回詢問；他拿出偽造的曹男駕照，警方發現曹男已在95年死亡，並請曹的父親、配偶指認，都否認他是曹男，檢警透過指紋、臉孔辨識及DNA皆無法查明其身分，懷疑他是偷渡犯。

顏不透露身分而被羈押，檢方以偽造文書起訴，台南地院法官告知將延押，顏才說自己是顏健雄，但不提運鈔車搶案；警方多方查訪顏男親屬，透過家屬進行DNA檢體採驗，經刑事局生物科身分鑑定，確認他就是顏健雄。

假冒死人破功 被判13年

警方將顏解送至新北地院歸案，法官原本認為追訴權時效只有10年，予以交保，案件進入審理後，合議庭發現，加重強盜罪追訴權時效20年，還要計算因通緝停止的5年時間，顏的追訴權時效108年才超過。