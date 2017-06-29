高捷慾火男女 溫奶握鳥…乘客臉紅紅

2017-06-29

〔記者王榮祥／高雄報導〕「爆料公社」PO出一對男女在高雄捷運裡愛撫影片（見右圖），男生伸手進女生上衣「溫奶」、女生則回擊至男生褲襠內「握鳥」，引起網友熱烈討論；高雄捷運警察隊檢視畫面後尷尬指出，沒裸露沒違法，只能勸說。

警說沒裸露沒違法

影片由兩段組成，片中有一對男女（可能是情侶）站在高捷車廂裡一起看手機，男生突然伸手進女生上衣裡，掌心在胸前徘徊，接著換女生的手進入男子褲襠巡邏，疑似握住男生的小弟弟。

男女激情又內斂的舉動被PO網後，引發網友熱議，有網友直言「好熱情的高雄」。

網友留言不少，「天啊」、「狂啊」、「一種互相的概念」，也有網友直言很噁心；有網友揶揄「是不能溫牛奶嗎？」、「我以為女生很理智把手拿開、結果我錯了」﹔有網友好心提醒「請緊握扶手，站穩踏間（高捷電扶梯提醒用語）」，有網友則對兩人一起在看的手機內容到底是什麼，感到很好奇。

拍攝隨意PO網 恐被告

高雄捷運警察隊也注意到此影片，檢視後確認雙方並無裸露，也非自拍影片上傳，初步判斷尚未觸法，反而是拍攝者若未經同意上傳影片，可能會被片中當事人控訴，但目前均未接獲任何控告；捷警隊指出，對此情境將加強勸導。

高雄捷運公司說明，依照乘客須知裡規定，如果乘客發現或看見任何會讓人「不舒服」的情況，可立刻通知高捷，高捷必要時可拒絕搭載當事人，可惜當下只有人拍片、沒人向高捷反映。