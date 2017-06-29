神盾級AV女優 「盜」處有 日商跨海告

2017-06-29

公開標榜新片一週就到貨

〔記者何宗翰／台中報導〕保二總隊刑大偵二隊日前接獲日本「知的財產振興協會」提告，指台中市有店家以日本AV航空版為招牌，公開販售盜拷的日本成人光碟片，標榜「上週發片、本週到貨」，以50元銅板價販售；警方前往後火車站2處店面搜索，查獲盜版光碟6千多片，其中「J 」CUP的Julia、「H 」CUP的吉川愛美等神盾級人氣女優作品也在列。

台中抄6千片 市值逾500萬

日本「知的財產振興協會」台灣代表人羽部康裕表示，協會由多家AV片商組成，在台灣、南韓等地都有駐點取締，希望智慧財產獲得保護，剛來台灣時看到AV盜版氾濫情況相當震驚，目前正版的AV販售店面只在台北西門町有一家，未來光華商場也會有門市，希望大家支持正版。

警方表示，過去僅針對無馬賽克的AV取締，以散布販賣猥褻物品罪來偵辦，在日本合法的AV則發還，但近年來因日本片商開始主張智慧財產權，法院從103年起已有11件販售AV違反著作權的判決案例，這次經過2個月的偵辦，發現店家不僅販售還盜拷影片，現場起出燒錄機、印表機逾百台及半成品數千片，侵權市值超過500萬元。

警方表示，42歲李姓及43歲黃姓嫌犯落網皆供稱，他們先向上游購買盜版母片後，在店內以燒錄機、印表機燒製光碟及封面，每片成本約10元，用50元賣出，遠低於正版AV 800到1000元的市售價；店面外觀僅販售成人用品，影片藏於後方小房間，以合法掩護非法，盜版光碟還依日期排列，讓買家能迅速找出最新的成人影片。

稱不知觸法 2嫌恐賠不完

警方表示，李、黃2嫌皆沒有前科，都稱不知道這樣做違法，警詢後依法送辦。依著作權法第91條之1規定，擅自以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製物而侵害他人之著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科50萬元以下罰金。