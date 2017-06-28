討不到房燒死嬤 冷血逆孫被求處死刑

2017-06-28

〔記者林嘉東／基隆報導〕毒蟲謝天昊賴在老家，向母親討不到錢暴怒，竟懷恨87歲謝姓祖母不把家產過戶給他，縱火燒死癱瘓在床的祖母。基隆地檢署偵結，痛批他「冷血至極」，依殺害直系血親尊親屬等罪嫌起訴，建請法院判處死刑。

今年3月26日凌晨4時許，基隆市信六路「新利汽車保養所」民宅發生火警，由於屋內全是木材裝潢，火勢一發不可收拾，謝婦不幸葬身火窟。謝婦22歲孫子謝天昊，在火警發生5分鐘後騎腳踏車離開火場，隨後在基隆一家網咖外樓梯口被警方逮到。

起訴書指出，火災前只有謝男、長期照顧謝婦的印尼女看護「咪咪」與謝婦在家。咪咪證稱，火警當天凌晨2時許，謝男一直跑到3樓打市內電話，因電話無法打通而暴怒。

火警前幾分鐘，咪咪被陣陣紙張燒焦味驚醒，起床發現黑煙不斷從2樓往3樓冒，因抱不起癱瘓在床的謝婦，只好獨自逃生。

逆子還打跑媽媽

面對咪咪指控，謝否認縱火，堅稱他打完市內電話後就離開了，但基隆市消防局火調科火場報告指出，火是從謝男住的2樓往3樓延燒，起火點就是2樓臥室，且是縱火。

檢警另追出，無業的謝男原與母親租屋他處，沒錢花用就向母親索討，要不到錢就對母親施暴，謝母嚇得連夜逃離，甚至向法院聲請保護令獲准。

祖宗牌位被丟馬桶

謝男因頓失依靠，只好搬去跟祖母同住；案發前，謝不滿祖母不願過戶房產給他，常對祖母與咪咪咆哮，甚至將祖宗牌位丟入馬桶洩憤。

檢察官因此認定，謝男狠心縱火燒死祖母，事後毫無懺悔，罔顧人倫，冷血至極，依殺害直系血親尊親屬與殺人未遂罪嫌起訴，並建請法院判處死刑。