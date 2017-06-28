氣父被騙6400萬 兄弟支解9旬翁亂扔

2017-06-28

撿骨師登山發現白骨

〔記者陳慰慈、姚岳宏、王定傳、余衡／綜合報導〕法網恢恢，疏而不漏！

DNA查出失蹤2年老兵

一名撿骨師到新北市三峽區雲森瀑布登山，發現一支小腿白骨，讓檢警意外查出，兩年前失蹤的92歲老翁樓永豐，竟慘遭大卸6塊、分屍支解殺害。檢警傳喚與樓翁有土地投資糾紛的林仕琅、林舜銘、林宇光父子3人，林男訊後遭限制住居，林舜銘、林宇光昨被認定涉殺人重罪收押禁見。

2015年7月21日，樓翁失聯，由於樓翁與77歲林仕琅有土地投資糾紛，檢警發現樓翁手機最後是跟林男通聯，警方隨後一併調查林男及其兩個兒子，但無所獲。

父投資地 兒認為被騙

去年12月4日，擔任撿骨師的張姓男子到雲森瀑布健行，意外發現一支白骨在溪水裡載浮載沉，因職業關係，他清楚知道不是獸骨、而是人骨，立刻報警。警方兩度前往附近搜索，都未發現其他骨骸、墳墓及可疑屍臭，遂依無名屍身分報請相驗並進行DNA比對，確認白骨遺骸是樓翁，重啟調查。

檢警調查，樓翁從事土地仲介買賣，與銀行退休的林男相識超過40年，樓以投資土地、借錢名義，向林翁拿錢，後來又要林拿出1千多萬元投資台北市中華路一段的「中華理教總會」（西本願寺現址）土地，聲稱可開發成商業用地，但最後卻雙手一攤，表示已變成「公園預定用地」。樓翁接著以「疏通官員變更地目」名義，再向林男拿錢，總計陸續向林男拿了6400萬元 。

設局勒死 再大卸6塊

林舜銘、林宇光認為父親被騙，出面想討公道，前年7月21日，林男表示自己有錢要投資，約樓翁在新北市板橋碰面，見面時卻稱「錢去找我兒子拿」。

兄案發3天潛逃美國

樓翁從板橋搭車到林舜銘三峽租屋處見面，不料卻遭兩兄弟綑綁。樓翁掙扎大罵，兩人氣憤之下，以束帶勒住他脖子致死，再以鋸子及刀子將屍體支解，分裝兩袋，棄置於新北市大漢溪及三峽山區。

返台脫產 離境時被逮

檢警發現，有美國公民身分的林舜銘，案發後3天就離境到美國找前妻，檢警預計傳喚林家父子昨到案說明，結果林宇光接獲傳票後，慌張地聯絡哥哥：「我們被盯上了！」林舜銘22日返台脫產，25日準備搭機離境時被逮。

父稱不知孩子竟殺人

林舜銘、林宇光到案後，承認「一時失手行凶」；林男承認案發當天有約樓翁見面，但「只是想給對方一點教訓，不知道兩個孩子竟殺了人」，由於無直接證明林男與此案有關，暫獲限制住居。