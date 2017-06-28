性侵懷孕 弱智女恨捶肚 狼翁判刑

2017-06-28

〔記者項程鎮／台北報導〕楊姓老翁見小他30歲的聽障女小蓉（化名）智能不足，乘機性交且產下1名女嬰，事後辯稱是男女朋友，法院一度認定小蓉雖輕微智障，但多少知道男女性事，無證據證明她被性侵，判楊翁無罪；上訴後，最高法院維持高等法院見解，認定小蓉懷孕時常捶自己肚子，已有創傷症候群，改依乘機性交罪，判處楊翁3年10月徒刑確定。

判決指出，73歲楊翁100年間認識小蓉，利用小蓉身體障礙和心智缺陷不知抗拒情形下性侵，100年10月2日，小蓉產下女嬰，送請刑事局親子鑑定後，認定父親是楊翁。